В Украине заработают еще полсотни камер фиксации нарушений ПДД: адреса

Известно, что 19 комплексов работали до полномасштабного вторжения и возобновят свою работу, а еще 31 прибор контроля заработает впервые.
С 1 января на украинских дорогах дополнительно заработают еще 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений ПДД. Всего в Украине будут работать 265 камер.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.
"Еще 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений ПДД на дорогах Украины с 1 января. 19 комплексов работали до полномасштабного вторжения и возобновят свою работу, а еще 31 прибор контроля заработает впервые",- сообщил Белошицкий.
Киев
Восстанавливается работа 1 комплекса:
- просп. Броварской/ст. м. Левобережная, направление направления прибора ст. м. Левобережная.
Киевская область
Заработают впервые 2 комплекса:
- на 28 км+342 автодороги М-01, направление направления прибора г. Киев;
- на 28 км+342 автодороги М-01, направление направления прибора г. Чернигов.
Восстанавливается работа 3 комплексов:
- на 35 км+352 автодороги М-05, направление направления прибора с. Большая Солтановка;
- на 28 км+450 автодороги М-05, направление направления прибора с. Вита-Почтовая;
- на 46 км+050 автодороги М-06, направление направления прибора с. Калиновка.
Борисполь
Заработают впервые 2 комплекса:
- ул. Броварская, 1-А, направление направления прибора ул. Глебова:
- ул. Киевский шлях, 2-Б, направление направления прибора ул. Чуматько.
Кривой Рог
Заработают впервые 2 комплекса:
- просп. 200-летия Кривого Рога, 14, направление направления прибора ул. Виноградная;
- просп. 200-летия Кривого Рога, 14 (напротив), направление направления прибора ул. Содружества.
Николаев
Заработают впервые 6 комплексов:
- просп. Героев Украины, 9-Т, направление направления прибора пер. Парковый;
- просп. Героев Украины, 55, направление направления прибора пер. Киевский;
- ул. Большая Морская, 13, направление направления прибора Одесское шоссе;
- просп. Центральный, 96, направление направления прибора ул. Садовая;
- просп. Богоявленский, 42-А, направление направления прибора ул. Прибужская;
- просп. Богоявленский, 55/2, направление направления прибора ул. Виноградная.
Возобновляют работу 5 комплексов:
- просп. Героев Украины, 9-Т, направление направления прибора ул. Пушкинская;
- просп. Героев Украины, 20, направление направления прибора Киевское шоссе;
- просп. Центральный, 160, направление направления прибора Херсонское шоссе;
- просп. Богоявленский, 125, направление направления прибора ул. Старокрепость;
- просп. Богоявленский, 140, направление направления прибора ул. 295-й Стрелковой Дивизии.
Николаевская область
Восстанавливается работа 1 комплекса:
- на 294 км+260 автодороги М-05, направление направления прибора с. Мазурное.
Полтава
Заработает впервые 1 комплекс:
- ул. Европейская, 108, направление направления прибора ул. Раисы Кириченко.
Восстанавливается работа 1 комплекса:
- ул. Решетиловская, 32, направление направления прибора по направлению ул. Героев-пожарных.
Полтавская область
Восстанавливается работа 1 комплекса:
- на 30 км+459 автодороги М-22, направление направления прибора г. Полтава.
Чернигов
Заработают впервые 5 комплексов:
- ул. Ивана Мазепы, 58, направление направления прибора ул. Музыкальная;
- ул. Ивана Мазепы, 55, направление направления прибора просп. Победы;
- просп. Мира, 192, направление направления прибора ул. Спасателей;
- ул. Жабинского, 2-Б (напротив), направление направления прибора ул. Староделовский;
- ул. Казацкая, 22 (напротив), направление направления прибора ул. Инструментальное.
Черниговская область
Восстанавливается работа 1 комплекса:
- на 113 км+864 автодороги М-01, направление направления прибора г. Киев.
Винницкая область
Заработает впервые 1 комплекс:
- на 417 км+815 автодороги М-30, направление направления прибора с. Чаульское.
Восстанавливается работа 2 комплексов:
- на 294 км+567 автодороги М-21, направление направления прибора г. Житомир;
- на 294 км+619 автодороги М-21, направление направления прибора г. Винница.
Волынская область
Заработает впервые 1 комплекс:
- на 97 км+990 автодороги Н-22, направление направления прибора ул. Листно.
Житомирская область
Заработают впервые 2 комплекса:
- на 190 км+150 автодороги М-21, направление направления прибора г. Бердичев;
- на 247 км+134 автодороги М-06, направление направления прибора г. Киев.
Закарпатская область
Заработает впервые 1 комплекс:
- на 226 км+887 автодороги Н-13, направление направления прибора г. Ужгород.
Ивано-Франковская область
Заработают впервые 4 комплекса:
- на 322 км+566 автодороги Н-09, направление направления прибора ул. Богдана Хмельницкого;
- на 120 км+854 автодороги Н-10, направление направления прибора г. Ивано-Франковск;
- на 124 км+050 автодороги Н-10, направление направления прибора с. Отиния;
- на 66 км+610 автодороги Н-10, направление направления прибора с. Пойло.
Львов
Восстанавливается работа 1 комплекса:
- ул. Стрыйская, 35, направление направления прибора ул. Ивана Чмолы.
Львовская область
Запускается впервые 1 комплекс:
- на 66 км+283 автодороги М-09, направление направления прибора с. Ясиновка.
Восстанавливается работа 3 комплексов:
- на 447 км+803 автодороги М-06, направление направления прибора г. Броды;
- на 3 км+064 автодороги Н-17, направление направления прибора г. Луцк;
- на 4 км+898 автодороги Н-17, направление направления прибора г. Луцк.
Одесская область
Запускаются впервые 3 комплекса:
- на 96 км+449 автодороги М-15, направление направления прибора с. Монаши;
- на 120 км+354 автодороги М-15, направление направления прибора с. Михайловка;
- на 364 км+792 автодороги М-05, направление направления прибора г. Одесса.
Общее количество комплексов фиксации в Украине от 1 января 2024 года – 265.
Ответственность по ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости) КУоАП:
- за превышение скорости более чем на 20 км/ч – 340 грн;
- более чем на 50 км/ч – 1700 грн.
"Расположение всех комплексов можно посмотреть здесь: https://bit.ly/3Hht4hR Будьте ответственными — не нарушайте ПДД", — подытожил Алексей Белошицкий.
Ранее камеры автоматической фиксации отключали преимущественно в стратегических целях. Однако из-за увеличения количества аварий их работу пришлось возобновить.
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