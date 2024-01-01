В Украине заработают еще полсотни камер фиксации нарушений ПДД: адреса

Известно, что 19 комплексов работали до полномасштабного вторжения и возобновят свою работу, а еще 31 прибор контроля заработает впервые.

С 1 января на украинских дорогах дополнительно заработают еще 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений ПДД. Всего в Украине будут работать 265 камер.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.

"Еще 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений ПДД на дорогах Украины с 1 января. 19 комплексов работали до полномасштабного вторжения и возобновят свою работу, а еще 31 прибор контроля заработает впервые",- сообщил Белошицкий.

Киев

Восстанавливается работа 1 комплекса:

просп. Броварской/ст. м. Левобережная, направление направления прибора ст. м. Левобережная.

Киевская область

Заработают впервые 2 комплекса:

на 28 км+342 автодороги М-01, направление направления прибора г. Киев;

на 28 км+342 автодороги М-01, направление направления прибора г. Чернигов.

Восстанавливается работа 3 комплексов:

на 35 км+352 автодороги М-05, направление направления прибора с. Большая Солтановка;

на 28 км+450 автодороги М-05, направление направления прибора с. Вита-Почтовая;

на 46 км+050 автодороги М-06, направление направления прибора с. Калиновка.

Борисполь

Заработают впервые 2 комплекса:

ул. Броварская, 1-А, направление направления прибора ул. Глебова:

ул. Киевский шлях, 2-Б, направление направления прибора ул. Чуматько.

Кривой Рог

Заработают впервые 2 комплекса:

просп. 200-летия Кривого Рога, 14, направление направления прибора ул. Виноградная;

просп. 200-летия Кривого Рога, 14 (напротив), направление направления прибора ул. Содружества.

Николаев

Заработают впервые 6 комплексов:

просп. Героев Украины, 9-Т, направление направления прибора пер. Парковый;

просп. Героев Украины, 55, направление направления прибора пер. Киевский;

ул. Большая Морская, 13, направление направления прибора Одесское шоссе;

просп. Центральный, 96, направление направления прибора ул. Садовая;

просп. Богоявленский, 42-А, направление направления прибора ул. Прибужская;

просп. Богоявленский, 55/2, направление направления прибора ул. Виноградная.

Возобновляют работу 5 комплексов:

просп. Героев Украины, 9-Т, направление направления прибора ул. Пушкинская;

просп. Героев Украины, 20, направление направления прибора Киевское шоссе;

просп. Центральный, 160, направление направления прибора Херсонское шоссе;

просп. Богоявленский, 125, направление направления прибора ул. Старокрепость;

просп. Богоявленский, 140, направление направления прибора ул. 295-й Стрелковой Дивизии.

Николаевская область

Восстанавливается работа 1 комплекса:

на 294 км+260 автодороги М-05, направление направления прибора с. Мазурное.

Полтава

Заработает впервые 1 комплекс:

ул. Европейская, 108, направление направления прибора ул. Раисы Кириченко.

Восстанавливается работа 1 комплекса:

ул. Решетиловская, 32, направление направления прибора по направлению ул. Героев-пожарных.

Полтавская область

Восстанавливается работа 1 комплекса:

на 30 км+459 автодороги М-22, направление направления прибора г. Полтава.

Чернигов

Заработают впервые 5 комплексов:

ул. Ивана Мазепы, 58, направление направления прибора ул. Музыкальная;

ул. Ивана Мазепы, 55, направление направления прибора просп. Победы;

просп. Мира, 192, направление направления прибора ул. Спасателей;

ул. Жабинского, 2-Б (напротив), направление направления прибора ул. Староделовский;

ул. Казацкая, 22 (напротив), направление направления прибора ул. Инструментальное.

Черниговская область

Восстанавливается работа 1 комплекса:

на 113 км+864 автодороги М-01, направление направления прибора г. Киев.

Винницкая область

Заработает впервые 1 комплекс:

на 417 км+815 автодороги М-30, направление направления прибора с. Чаульское.

Восстанавливается работа 2 комплексов:

на 294 км+567 автодороги М-21, направление направления прибора г. Житомир;

на 294 км+619 автодороги М-21, направление направления прибора г. Винница.

Волынская область

Заработает впервые 1 комплекс:

на 97 км+990 автодороги Н-22, направление направления прибора ул. Листно.

Житомирская область

Заработают впервые 2 комплекса:

на 190 км+150 автодороги М-21, направление направления прибора г. Бердичев;

на 247 км+134 автодороги М-06, направление направления прибора г. Киев.

Закарпатская область

Заработает впервые 1 комплекс:

на 226 км+887 автодороги Н-13, направление направления прибора г. Ужгород.

Ивано-Франковская область

Заработают впервые 4 комплекса:

на 322 км+566 автодороги Н-09, направление направления прибора ул. Богдана Хмельницкого;

на 120 км+854 автодороги Н-10, направление направления прибора г. Ивано-Франковск;

на 124 км+050 автодороги Н-10, направление направления прибора с. Отиния;

на 66 км+610 автодороги Н-10, направление направления прибора с. Пойло.

Львов

Восстанавливается работа 1 комплекса:

ул. Стрыйская, 35, направление направления прибора ул. Ивана Чмолы.

Львовская область

Запускается впервые 1 комплекс:

на 66 км+283 автодороги М-09, направление направления прибора с. Ясиновка.

Восстанавливается работа 3 комплексов:

на 447 км+803 автодороги М-06, направление направления прибора г. Броды;

на 3 км+064 автодороги Н-17, направление направления прибора г. Луцк;

на 4 км+898 автодороги Н-17, направление направления прибора г. Луцк.

Одесская область

Запускаются впервые 3 комплекса:

на 96 км+449 автодороги М-15, направление направления прибора с. Монаши;

на 120 км+354 автодороги М-15, направление направления прибора с. Михайловка;

на 364 км+792 автодороги М-05, направление направления прибора г. Одесса.

Общее количество комплексов фиксации в Украине от 1 января 2024 года – 265.

Ответственность по ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости) КУоАП:

за превышение скорости более чем на 20 км/ч – 340 грн;

более чем на 50 км/ч – 1700 грн.

Камеры видеофиксации / Фото: Алексей Билошицкий

"Расположение всех комплексов можно посмотреть здесь: https://bit.ly/3Hht4hR Будьте ответственными — не нарушайте ПДД", — подытожил Алексей Белошицкий.

Ранее камеры автоматической фиксации отключали преимущественно в стратегических целях. Однако из-за увеличения количества аварий их работу пришлось возобновить.

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