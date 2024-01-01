На Київ та область насувається похолодання

Вночі йтиме помірний дощ та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, вдень – невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця.
У Київ та область у вівторок, 2 січня, прийде похолодання.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
2 січня на Київщині буде хмарно.
Вночі йтиме помірний дощ та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. Вдень – невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер західний, північно-західний – 7-12 м/с, місцями пориви сягатимуть 15-18 м/с.
Температура по області вночі та вдень становитиме від 3°С тепла до 2°С морозу.
У Києві вночі та вдень очікується близько 0°С.
Головні правила безпекипід час ожеледиці
- Не поспішайте: що повільніше ви йдете, то меншим є ризик впасти і травмуватися.
- Не тримайте руки в кишенях: це дуже допоможе під час падіння.
- Присядьте, якщо відчуваєте, що втрачаєте рівновагу: це допоможе втриматися на ногах, а у разі падіння - падати буде не так високо і не так боляче.
- Тримайтеся осторонь будівель, щоби захистити себе від падіння буруль.
- Сконцентруйтесь, коли переходите дорогу: гальмівний шлях за ожеледиці значно збільшується.
- Залиште вдома взуття на високих підборах: ідеальний варіант – зручні черевики з рельєфною підошвою.
Нагадаємо, у Києві наприкінці року зафіксували три температурних рекорди.
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