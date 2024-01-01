В Україні запрацюють ще пів сотні камер фіксації порушень ПДР: адреси

Відомо, що 19 комплексів працювали до повномасштабного вторгнення і наразі відновлять свою роботу, а ще 31 прилад контролю запрацює вперше.

Від 1 січня на українських дорогах додатково запрацюють ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень правил дорожнього руху. Загалом в Україні працюватимуть 265 камер.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

"Ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень ПДР на дорогах України з 1 січня. 19 комплексів працювали до повномасштабного вторгнення і наразі відновлять свою роботу, а ще 31 прилад контролю запрацює вперше",- повідомив Білошицький.

Київ

Відновлюється робота 1 комплексу:

просп. Броварський/ст. м. Лівобережна, напрямок спрямування приладу ст. м. Лівобережна.

Київська область

Запрацюють вперше 2 комплекси:

на 28 км+342 автодороги М-01, напрямок спрямування приладу м. Київ;

на 28 км+342 автодороги М-01, напрямок спрямування приладу м. Чернігів.

Відновлюється робота 3 комплексів:

на 35 км+352 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу с. Велика Солтанівка;

на 28 км+450 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу с. Віта-Поштова;

на 46 км+050 автодороги М-06, напрямок спрямування приладу с. Калинівка.

Бориспіль

Запрацюють вперше 2 комплекси:

вул. Броварська, 1-А, напрямок спрямування приладу вул. Глібова:

вул. Київський шлях, 2-Б, напрямок спрямування приладу вул. Чумацька.

Кривий Ріг

Запрацюють вперше 2 комплекси:

просп. 200-річчя Кривого Рогу, 14, напрямок спрямування приладу вул. Виноградна;

просп. 200-річчя Кривого Рогу, 14 (навпроти), напрямок спрямування приладу вул. Співдружності.

Миколаїв

Запрацюють вперше 6 комплексів:

просп. Героїв України, 9-Т, напрямок спрямування приладу пров. Парковий;

просп. Героїв України, 55, напрямок спрямування приладу пров. Київський;

вул. Велика Морська, 13, напрямок спрямування приладу Одеське шосе;

просп. Центральний, 96, напрямок спрямування приладу вул. Садова;

просп. Богоявленський, 42-А, напрямок спрямування приладу вул. Прибузька;

просп. Богоявленський, 55/2, напрямок спрямування приладу вул. Виноградна.

Відновлюють роботу 5 комплексів:

просп. Героїв України, 9-Т, напрямок спрямування приладу вул. Пушкінська;

просп. Героїв України, 20, напрямок спрямування приладу Київське шосе;

просп. Центральний, 160, напрямок спрямування приладу Херсонське шосе;

просп. Богоявленський, 125, напрямок спрямування приладу вул. Старофортечна;

просп. Богоявленський, 140, напрямок спрямування приладу вул. 295-ї Стрілецької Дивізії.

Миколаївська область

Відновлюється робота 1 комплексу:

на 294 км+260 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу с. Мазурове.

Полтава

Запрацює вперше 1 комплекс:

вул. Європейська, 108, напрямок спрямування приладу вул. Раїси Кириченко.

Відновлюється робота 1 комплексу:

вул. Решетилівська, 32, напрямок спрямування приладу у напрямку вул. Героїв-пожежних.

Полтавська область

Відновлюється робота 1 комплексу:

на 30 км+459 автодороги М-22, напрямок спрямування приладу м. Полтава.

Чернігів

Запрацюють вперше 5 комплексів:

вул. Івана Мазепи, 58, напрямок спрямування приладу вул. Музична;

вул. Івана Мазепи, 55, напрямок спрямування приладу просп. Перемоги;

просп. Миру, 192, напрямок спрямування приладу вул. Рятувальників;

вул. Жабинського, 2-Б (навпроти), напрямок спрямування приладу вул. Старобілоуська;

вул. Козацька, 22 (навпроти), напрямок спрямування приладу вул. Інструментальна.

Чернігівська область

Відновлюється робота 1 комплексу:

на 113 км+864 автодороги М-01, напрямок спрямування приладу м. Київ.

Вінницька область

Запрацює вперше 1 комплекс:

на 417 км+815 автодороги М-30, напрямок спрямування приладу с. Чаульське.

Відновлюється робота 2 комплексів:

на 294 км+567 автодороги М-21, напрямок спрямування приладу м. Житомир;

на 294 км+619 автодороги М-21, напрямок спрямування приладу м. Вінниця.

Волинська область

Запрацює вперше 1 комплекс:

на 97 км+990 автодороги Н-22, напрямок спрямування приладу вул. Лісна.

Житомирська область

Запрацюють вперше 2 комплекси:

на 190 км+150 автодороги М-21, напрямок спрямування приладу м. Бердичів;

на 247 км+134 автодороги М-06, напрямок спрямування приладу м. Київ.

Закарпатська область

Запрацює вперше 1 комплекс:

на 226 км+887 автодороги Н-13, напрямок спрямування приладу м. Ужгород.

Івано-Франківська область

Запрацюють вперше 4 комплекси:

на 322 км+566 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу вул. Богдана Хмельницького;

на 120 км+854 автодороги Н-10, напрямок спрямування приладу м. Івано-Франківськ;

на 124 км+050 автодороги Н-10, напрямок спрямування приладу с. Отинія;

на 66 км+610 автодороги Н-10, напрямок спрямування приладу с. Пійло.

Львів

Відновлюється робота 1 комплексу:

вул. Стрийська, 35, напрямок спрямування приладу вул. Івана Чмоли.

Львівська область

Запускається вперше 1 комплекс:

на 66 км+283 автодороги М-09, напрямок спрямування приладу с. Ясенівці.

Відновлюється робота 3 комплексів:

на 447 км+803 автодороги М-06, напрямок спрямування приладу м. Броди;

на 3 км+064 автодороги Н-17, напрямок спрямування приладу м. Луцьк;

на 4 км+898 автодороги Н-17, напрямок спрямування приладу м. Луцьк.

Одеська область

Запускаються вперше 3 комплекси:

на 96 км+449 автодороги М-15, напрямок спрямування приладу с. Монаші;

на 120 км+354 автодороги М-15, напрямок спрямування приладу с. Михайлівка;

на 364 км+792 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу м. Одеса.

Загальна кількість комплексів фіксації в Україні від 1 січня 2024 року - 265.

Відповідальність за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості) КУпАП:

за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год - 340 грн;

більш ніж на 50 км/год - 1700 грн.

Камери відеофіксації / Фото: Олексій Білошицький

"Розташування всіх комплексів можна переглянути тут: https://bit.ly/3Hht4hR Будьте відповідальними — не порушуйте ПДР", - підсумував Олексій Білошицький.

Раніше камери автоматичної фіксації відключали переважно зі стратегічною метою. Проте через збільшення кількості аварій їхню роботу довелося відновити.

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