На Київщині повербанк спричинив пожежу в квартирі багатоповерхівки – подробиці, фото

Під Києвом сталася пожежа у багатоквартирному будинку.

У Вишгороді, що під Києвом, 31 грудня сталася пожежа у квартирі багатоповерхівці. Як встановили надзвичайники, спалахнув повербанк, який стояв на зарядці.

Про це повідомляє ДСНС у Київській області.

До оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району 31 грудня о 15:34 надійшло повідомлення про загоряння квартири на 17-му поверсі 20-ти поверхового житлового будинку у м. Вишгород по вул. Кургузова.

У Вишгороді 31 грудня сталася пожежа в квартирі через повербанк

У Вишгороді 31 грудня сталася пожежа в квартирі через повербанк

У Вишгороді 31 грудня сталася пожежа в квартирі через повербанк

У Вишгороді 31 грудня сталася пожежа в квартирі через повербанк

У Вишгороді 31 грудня сталася пожежа в квартирі через повербанк

У задимленій квартирі виявили жінку, яку вивели на свіже повітря і передали лікарям швидкої медичної допомоги. ЇЇ госпіталізували до районної лікарні.

Пожежу повністю ліквідували о 16:05.

За попередньою інформацією причиною пожежі стало загорання повербанку, який стояв на зарядці в одній із кімнат.

Нагадаємо, у Києві знову зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по місту 29 грудня. Станом на 10:00 годину ранку 1 січня відомо про 28 жертв.

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