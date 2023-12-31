Куди піти в Києві: трохи новорічного дива для дітей та дорослих

Куди сходити на зимові свята у Києві

В новорічні дні, особливо теперішні, трохи дива потрібно не лише малюкам, а й дорослим. Підказати, куди сходити у Києві допоможе підбірка різноманітних новорічних подій у столиці.

«Зимова країна» на ВДНГ – найбільша святкова локація та Резиденція Санти

У великому білому шатрі на центральній площі можна відвідати виставку-казку крижаних скульптур «Снігова королева», біля Оранжереї — завітати до «Illuminarium. Магія світла», велику експозицію, яка складається з яскравих освітлених новорічних інсталяцій.

Заплановано благодійні джазові та симфонічні вечори, різдвяні музичні шоу для малечі та дорослих.

Звісно, буде й традиційна ковзанка.

На центральній площі ВДНГ біля ялинки у святковий період можна буде побачити фольклорно-етнографічну виставу, яка ознайомить із традиціями Різдва, Маланки й Водохреща у різних регіонах України.

В Резиденції Санти на ВДНГ дітей зустрічатимуть ельфи, які підготували музичне диво, а Квусь — персонаж з мультфільму Мавка покаже справжню лісову магію.

"Мавка" Шоу

До 7 січня у концерт-холі Національного експоцентру України можна подивитись виставу за мотивами мультфільму "Мавка. Лісова пісня". Як завжди - це буде шоу зі спецефектами для всієї родини від творців проєктів "Вартові мрій" та Winterra. У їх виконанні історія Мавки оживає, поєднує класику та сучасність. Можна буде побачити танцювальні й акробатичні номери з інтерактивними елементами, роботу артистів на повітряних полотнах і ременях.

Інтерактивна виставка "Зірка сходить"

На залізничному вокзалі Києва до 21 січня триватиме інтерактивна виставка ""Зірка сходить". На виставці можна познайомитись з и історією українського Різдва, дізнатися про традиції та звичаї, послухати легендарні пісні.

Там же можна побачити унікальну скульптуру Святого Миколая з XVIII століття, а завдяки VR-окулярам взяти участь у різдвяній забаві Хургало.

Куди піти в Києві на свята

Мюзикл "Піноккія"

У Київській опері пройдуть вистави мюзиклу "Піноккія" В сучасній інтерпретації роману "Пригоди Піноккіо" Карло Коллоді головна героїня історії — дерев'яна лялька-дівчинка Піноккія мріє стати справжньою дитиною. Для цього їй потрібно багато попрацювати над собою. Вистава поєднує рок-, поп- і класичну музику.

Вистава "Чарівник"

У Театрі імені Лесі Українки можна відвідати музичну виставу за мотивами роману "Чарівник країни Оз" Френка Баума. За сюжетом, дівчинка Моллі потрапляє в казкову країну, де долає випробування разом зі своїм песиком Тото. У цій пригоді вона знаходить нових друзів — Опудала, Дроворуба та Лева, допомагає здійснити їхні бажання, а також зустрічається з чарівниками.

Кришталева ковзанка у ТРЦ River Mall

На набережній River Mall можна відвідати зимове містечко «Кришталева ковзанка». Це льодовий майданчик просто неба площею 1,6 тис. кв. м. Тут можна не лише наковзатись, а й фотографуватися у святкових фотозонах, біля святкової ялинки у формі гігантського кристала. На території працюватимуть карусель і фудкорт з вуличною їжею та гарячими напоями.

Куди піти в Києві на свята

Космічний Новий рік у планетарії. "Динозаври: подорож у часі"

Завдяки локаційним та технічним можливостям Планетарію святкові дійства проходять у фантастичному просторі фойє, і у серці Планетарію – Зоряній Залі, яка стала «Новорічним космічним порталом Надії, Добра, Віри в найкраще». Саме тут глядачі поринуть в дивовижні пригоди героїв повнокупольних фільмів у форматі 360° з ефектом 3D, чарівно переміщуючись в гравітаційний простір унікальної космічної ялинки для участі в захопливій «Новорічній космічній дискотеці.

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