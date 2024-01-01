У Києві наприкінці року зафіксували три температурні рекорди

За один день, 30 грудня, у Києві були зафіксовані три температурних рекорди.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Також читайте У Києві зафіксовано температурний рекорд

За спостереженнями метеорологів, мінімальна температура повітря 20 грудня у столиці виявилась найтеплішою - температура не опустилася нижче 4,9°С. Попереднє рекордне значення 3,0 °С 2003 та 2020 років перевищено на 1,9°С.

Максимальна температура повітря досягла 10,5°С, що на 3,0°С вище попереднього рекордного показника 2020 року.

"Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 6,9°С, що перевищило попередній рекордний показник того ж 2020 року на 1,6°С, а кліматичну норму – на 8,6°С. За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 1 квітню", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за спостереженнями науковців, Земля наблизилася до переломних точок зміни клімату.

Читайте також: