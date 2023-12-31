Куда пойти в Киеве: немного новогодних чудес для детей и взрослых

Куда сходить на зимние праздники в Киеве

В новогодние дни, особенно нынешние, чудеса нужны не только малышам, но и взрослым. Подсказать, куда сходить в Киеве поможет подборка различных новогодних событий в столице.

«Зимняя страна» на ВДНХ – самая большая праздничная локация и Резиденция Санты

В большом белом шатре на центральной площади можно посетить выставку-сказку ледяных скульптур «Снежная королева», возле Оранжереи — посетить «Illuminarium». Магия света», большую экспозицию, состоящую из ярких освещенных новогодних инсталляций.

Запланированы благотворительные джазовые и симфонические вечера, рождественские музыкальные шоу для малышей и взрослых.

Конечно, будет и традиционный каток.

На центральной площади ВДНХ возле елки в праздничный период можно будет увидеть фольклорно-этнографическое представление, которое ознакомит с традициями Рождества, Маланки и Крещения в разных регионах Украины.

В Резиденции Санты на ВДНХ детей будут встречать эльфы, которые подготовили музыкальное чудо, а Квусь — персонаж из мультфильма Мавка покажет настоящую лесную магию.

Мавка Шоу

До 7 января в концерт-холле Национального экспоцентра Украины можно посмотреть представление по мотивам мультфильма "Мавка. Лесная песня". Как всегда — это будет шоу со спецэффектами для всей семьи от создателей проектов "Вартові мрій" и Winterra. В их исполнении история Мавки оживает, совмещая классику и современность. Можно увидеть танцевальные и акробатические номера с интерактивными элементами, работу артистов на воздушных полотнах и ремнях.

Интерактивная выставка "Звезда восходит"

На железнодорожном вокзале Киева до 21 января пройдет интерактивная выставка Звезда "восходит". На выставке можно познакомиться с историей украинского Рождества, узнать традиции и обычаи, послушать легендарные песни.

Там же можно увидеть уникальную скульптуру Святого Николая с XVIII века, а благодаря VR-очкам принять участие в рождественской забаве Хургало.

Куда пойти в Киеве по праздникам

Мюзикл "Пиноккия"

В Киевской опере пройдут спектакли мюзикла "Пиноккия" В современном интерпретации романа "Приключения Пиноккио" Карло Коллоди главная героиня истории — деревянная кукла-девочка Пиноккия мечтает стать настоящим ребенком. Для этого ей нужно многое поработать над собой. Спектакль объединяет рок-, поп- и классическую музыку.

Спектакль "Волшебник"

В Театре имени Леси Украинки можно посетить музыкальное представление по мотивам романа "Волшебник страны Оз" Фрэнка Баума. По сюжету, девочка Молли попадает в сказочную страну, где преодолевает испытания вместе со своей собачкой Тото. В этом случае она находит новых друзей — Чучела, Дровосека и Льва, помогает осуществить их желания, а также встречается с волшебниками.

Хрустальный каток в ТРЦ River Mall

На набережной River Mall можно посетить зимний городок «Хрустальный каток». Это ледовая площадка под открытым небом площадью 1,6 тыс. кв. м. Здесь можно не только покататься на коньках, но и фотографироваться в праздничных фотозонах, возле праздничной елки в форме гигантского кристалла. На территории будут работать карусель и фудкорт с уличной едой и горячими напитками.

Куда пойти в Киеве по праздникам

Космический Новый год в планетарии. "Динозавры: путешествие во времени"

Благодаря локационным и техническим возможностям Планетария праздничные действа проходят в фантастическом пространстве фойе и в сердце Планетария – Звездном Зале, ставшем «Новогодним космическим порталом Надежды, Добра, Веры в лучшее». Именно здесь зрители попадут в удивительные приключения героев полнокупольных фильмов в формате 360° с эффектом 3D, волшебно перемещаясь в гравитационное пространство уникальной космической елки для участия в увлекательной «Новогодней космической дискотеке».

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