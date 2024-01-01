На Киевщине повербанк вызвал пожар в квартире многоэтажки — подробности, фото

Под Киевом произошел пожар в многоквартирном доме.

В Вышгороде под Киевом 31 декабря произошел пожар в квартире многоэтажки. Как установили чрезвычайники, вспыхнул повербанк, стоявший на зарядке.

Об этом сообщает ГСЧС в Киевской области.

В оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района 31 декабря в 15:34 поступило сообщение о возгорании квартиры на 17-м этаже 20-этажного жилого дома в г. Вышгород по ул. Кургузова.

В Вышгороде 31 декабря произошел пожар в квартире из-за повербанка

В Вышгороде 31 декабря произошел пожар в квартире из-за повербанка

В Вышгороде 31 декабря произошел пожар в квартире из-за повербанка

В Вышгороде 31 декабря произошел пожар в квартире из-за повербанка

В Вышгороде 31 декабря произошел пожар в квартире из-за повербанка

В задымленной квартире была обнаружена женщина, которую вывели на свежий воздух и передали врачам скорой медицинской помощи. Ее госпитализировали в районную больницу.

Пожар полностью был ликвидирован в 16:05.

По предварительной информации причиной пожара стало возгорание повербанка, стоявшего на зарядке в одной из комнат.

Напомним, в Киеве снова возросло число погибших в результате ракетного удара по городу 29 декабря. По состоянию на 10:00 утра 1 января известно о 28 жертвах.

Читайте также: