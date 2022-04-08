В Киевской области задержан мародёр за кражу груза из аэропорта

Полицейские остановили грузовой микроавтобус на блокпосте для проверки.
Полиция Бориспольского района 6 апреля задержала мародера, укравшего груз из аэропорта Борисполь.
Об этом сообщает полиция в Киевской области.
Так, полицейские совместно с военнослужащими остановили на блокпосту грузовой микроавтобус, в котором находился 26-летний житель села Рогозов.
Во время осмотра машины правоохранители установили, что мужчина совершил кражу имущества из грузового терминала аэропорта Борисполь на сумму более 50 тысяч гривен.
Полицейские задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК РФ и начали досудебное расследование.
Напомним, во Львовской области и.о. мэра пытался продать гуманитарную помощь.
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