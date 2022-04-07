Застрелили в спину и подожгли: в Ворзеле россияне убили сына известного гомеопата

Застрелили в спину и подожгли: в Ворзеле россияне убили сына известного гомеопата

Сама врач Татьяна Попова также умерла во время войны в оккупированном соседнем Ирпене.

В Ворзеле под Киевом россияне убили сына известного гомеопата Татьяны Поповой.

Тело 53-летнего врача-гомеопата Владимира Попова вывили среди погибших от рук россиян в городке под Киевом.

Об этом сообщил его брат Демьян Попов. Оба они, а также их третий брат Антон – из семьи врачей-гомеопатов, основавших школу гомеопатической медицины в Киеве.

По словам брата, в Ворзеле Владимир поселился совсем недавно. Он построил там дом, правда, еще не успел обзавестись мебелью.

Фото із соцмереж

"Сегодня я был в Ворзеле. В доме своего брата Владимира Попова. Он с начала марта не выходил на связь".

Его убили выстрелом в спину в собственном доме. Тело облили бензином и подожгли, — написал Демьян Попов.

Их мама Татьяна Попова, которой было 92 года, умерла как раз тогда, когда уже началась война с Россией, 10 марта. Как написал Демьян Попов, он остался с ней в Ирпене, поскольку мама была в тяжелом состоянии, уехать они не могли. Мужчина был вынужден похоронить ее во дворе дома, поскольку в Ирпене стояли российские захватчики, убивавшие мирных людей.

"Похоронить маму на кладбище не получилось. К тому же еще нужно было ждать, поскольку земля была мерзлая, чтобы выкопать могилу. Но маму похоронили во дворе нашего дома", – говорит Демьян Попов.

Отметим, Татьяна Попова организовала в Киеве первую гомеопатическую поликлинику, затем центр гомеопатии. В Киеве их известная аптека находится на ул. Гарматной.

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