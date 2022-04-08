В Ирпене на трое суток ввели комендантское время

В Ирпене на трое суток ввели комендантское время

В городе будут работать коммунальщики, волонтеры и правоохранители.

В освобожденном от российских оккупантов Ирпене Киевской области ввели комендантское время на трое с половиной суток — с 21:00 7 апреля по 09:00 11 апреля.

"Въезд в город будет полностью закрытым. Проезд на Бучу будет осуществляться через Дмитровскую громаду. На улицах Ирпеня будут работать только коммунальные службы и наши волонтеры по согласованному списку. Это делается для содействия беспрепятственной работе наших правоохранительных органов", — сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

Напомним, коммунальщики продолжают расчищать дороги в городе-герое Ирпень. Прогнозируют, чтобы расчистить асфальт, уйдет около недели. Свою помощь коммунальщикам предложили и волонтеры. Они самоорганизовались и приехали на помощь. Пока разбирали завалы, уже нашли неприятные находки – неразорванные снаряды.

Коммунальщики продолжают расчищать дороги в Ирпене

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