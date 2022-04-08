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На Київщині затримали мародера за крадіжку вантажу із аеропорту

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На Київщині затримали мародера за крадіжку вантажу із аеропорту

Поліція Київської області

Поліцейські зупинили вантажний мікроавтобус на блокпосту для перевірки.

Поліція Бориспільського району 6 квітня затримала мародера, який викрав вантаж із аеропорту Бориспіль.

Про це повідомляє поліція Київської області. 

Так, поліцейські спільно із військовослужбовцями зупинили на блокпосту вантажний мікроавтобус, у якому знаходився 26-річний житель села Рогозів. 

Під час огляду автівки правоохоронці встановили, що чоловік скоїв крадіжку майна із вантажного терміналу аеропорту Бориспіль на суму понад 50 тисяч гривень. 

Поліцейські затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України та розпочали досудове розслідування.

Нагадаємо, на Львівщині в.о. мера намагався продати гуманітарну допомогу.

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