На Київщині затримали мародера за крадіжку вантажу із аеропорту

Поліцейські зупинили вантажний мікроавтобус на блокпосту для перевірки.
Поліція Бориспільського району 6 квітня затримала мародера, який викрав вантаж із аеропорту Бориспіль.
Про це повідомляє поліція Київської області.
Так, поліцейські спільно із військовослужбовцями зупинили на блокпосту вантажний мікроавтобус, у якому знаходився 26-річний житель села Рогозів.
Під час огляду автівки правоохоронці встановили, що чоловік скоїв крадіжку майна із вантажного терміналу аеропорту Бориспіль на суму понад 50 тисяч гривень.
Поліцейські затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України та розпочали досудове розслідування.
Нагадаємо, на Львівщині в.о. мера намагався продати гуманітарну допомогу.
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