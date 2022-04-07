Хотел спастись от обстрелов: Зеленский рассказал историю 4-летнего Саши, которого убили россияне

Лодку, на которой плыл Саша, обстреляли российские убийцы.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в Палате представителей Кипра рассказал историю 4-летнего Саши, которого убили российские оккупанты.

Об этом украинский лидер сказал 7 апреля.

Он отметил, что украинцы с 10 марта разыскивали мальчика и надеялись, что он жив. Ребенок исчез, когда его родственники на лодке плыли по Днепру, пытаясь спастись от российских убийц.

"Тогда не было никакого другого пути спасения – российские военные заблокировали все дороги. Они расстреливали людей на дорогах. Поэтому взрослые попытались спастись от них по реке. Но лодка перевернулась. По словам свидетелей, – после обстрела... Саша был единственный в спасательном жилете. Мы надеялись, что удастся найти его живым. Бабушка Сашка погибла, а впоследствии нашли и его тело. Он стал одним из 167 детей, погибших за время полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства. И это те, о ком мы знаем точно. В оккупированных районах, в городах, вокруг которых ведутся боевые действия, может быть еще больше убитых детей. Детей, чья жизнь унесла эта война, война России против Украины", — сказал президент Украины.

Как известно, 10 марта четырехлетний Саша, его бабушка и еще шесть человек пытались переправиться через реку Днепр на лодке из Вышгородского района, который был заблокирован российскими захватчиками. В момент гребли лодка перевернулась, Сашина бабушка утонула, а ребенок в спасательном жилете упал в воду.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для того, чтобы принудить Россию к миру, необходимо закрыть все порты демократического мира для российских судов. А Кипр, в частности, мог бы, по меньшей мере, заморозить использование россиянами всех принадлежащих им яхт и других судов.