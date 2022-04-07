В Киевской области спасли почти 60 лошадей, в том числе и уникальную отечественную породу тяжеловозов

В Киевской области спасли почти 60 лошадей, в том числе и уникальную отечественную породу тяжеловозов

Уже несколько дней как Литвиновку, где находится ранчо, освободили от оккупантов.

В Киевской области спасли 58 лошадей, в том числе и уникальную отечественную породу тяжеловозов.

Уже несколько дней как Литвиновку, где находится ранчо, освободили от оккупантов.

Об этом сообщила Киевская областная рада в Facebook.

"Над нами летало все, что возможно с первого дня войны. Самолеты, вертолеты, ракеты. Артиллерия работала постоянно. Не было ни одних тихих суток. Вокруг нашей деревни бои шли постоянно. Все, что летело из Беларуси на Ирпень, Гостомель и Бучу летело над нами", – рассказали сотрудники ранчо.

Конюхи все это время оставались с лошадьми. Кормили, ухаживали. "Несмотря на обстрелы, несмотря на отсутствие отопления, несмотря на угрозу быть убитыми или похищенными, они смогли сохранить 58 лошадей", — говорится в сообщении.

Напомним, несколько дней подряд в Киеве наблюдаются уже довоенные пробки от возвращающихся в город.

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