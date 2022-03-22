Мэр Борисполя рекомендовал жителям уехать из города

По его словам, пока нет необходимости находиться в Борисполе.

Мэр Борисполя Владимир Борисенко рекомендовал жителям уехать из города.

Об этом он сказал в видеообращении на странице Facebook.

По словам Борисенко, в первую очередь будут отправлять в западные области вынужденно переселенных лиц, приехавших в Борисполь из других городов, где идет война.

"Как показывает практика, в тех городах, где сейчас ведутся бои – чем меньше гражданских в городе, тем легче работать ВСУ. Пока нет насущной необходимости находиться в городе. Бои идут уже вокруг (Борисполя — Ред.). Обращаюсь к населению — будьте умными и по возможности выезжайте из города. У кого нет возможности — вывезем, кто может — организованно, колоннами можете уехать", — призвал мэр Бориполя.

По его словам, организовать выезд помогает call-центр, куда можно обратиться по телефону: (050) 656-73-17.

Также мэр напомнил, что сейчас у Борисполя уже действует комендантский час, который продлится до 23 марта до 07:00. Поэтому всех горожан он призвал пока не выходить из дома.

Напомним, что ВСУ уволили Макаров на Киевщине.

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