Кличко объяснил, зачем в Киеве и области снова усиливают комендантский час

Кличко объяснил, зачем в Киеве и области снова усиливают комендантский час

Военные рекомендуют не покидать свои дома и, если есть возможность, оставаться в укрытиях.

Мэр Киева Виталий Кличко пояснил, зачем в Киеве и области военное командование снова усиливает комендантский час, который продлится с 20:00 21 марта до 07:00 23 марта.

Об этом Виталий Кличко заявил в эфире общенационального телемарафона украинских телеканалов.

"Усиление комендантского часа связано с большой вероятностью новых обстрелов. Поэтому военные рекомендуют не покидать свои дома и, если есть возможность, оставаться в укрытиях. Или следовать к ним сразу после сигнала тревоги. Во-вторых, это связано с активной работой диверсионно-разведывательных групп. Не секрет, что такие есть в нашем городе. Большое количество ДРГ уже ликвидированы. И военные, и правоохранители будут работать над обнаружением и обезвреживанием диверсантов", — сказал Кличко.

По словам мэра Киева, увеличение количества обстрелов жилых кварталов города российскими войсками направлено на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в столице и посеять панику среди людей.

"Агрессор хотел захватить Киев в течение 2-3 суток. Ничего у него не получилось. Наши военные дают достойный отпор. И россияне уже от бессилия начинают лупить по домам мирных людей. Рассказывая в своей пропаганде, что воюют якобы исключительно с военными. Я убежден, что они будут отвечать за свои варварские действия", – подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, за 25 дней войны наши военные по всем направлениям уничтожили уже почти 15 тысяч оккупантов. Если посчитать, что конфликт длится уже 24 дня – это 576 часов, или 34 560 минут. То есть каждые две минуты в Украине погибает один российский солдат.

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