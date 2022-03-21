В Киеве за 25 дней полномасштабного российского вторжения родилось 807 детей: фото

Среди новорожденных – 15 двоен.
В Киеве за 25 дней полномасштабного российского вторжения родилось 807 детей.
Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
"И к положительным новостям. Жизнь продолжается! За 25 дней полномасштабного наступления россиян в столице родилось 807 детей: 427 мальчиков и 380 девочек. Среди новорожденных 15 двоен. Желаю новорожденным и их семьям мирного неба и крепкого здоровья!" – заявил Николай Поворозник.
Напомним, в Киевской области по состоянию на 21 марта наиболее опасными направлениями являются Житомирская трасса, Буча – Ирпень – Гостомель, Дмитровская и Макаровская общины, Мощун и север Вышгородского района.
Читайте также:
- Не поняла, что кровь ее, а не ребенка: киевляне, прикрывшей собой двухнедельную дочь, наложили 25 швов
- "Это будет означать третью мировую войну": Зеленский допустил провал переговоров с Путиным и рассказал о последствиях
- Нападение России на Украину: как начиналось путинское вторжение
- Что должен знать каждый украинец в условиях войны: правила и советы