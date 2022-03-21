В Киеве за 25 дней полномасштабного российского вторжения родилось 807 детей: фото

В Киеве за 25 дней полномасштабного российского вторжения родилось 807 детей: фото

Среди новорожденных – 15 двоен.

В Киеве за 25 дней полномасштабного российского вторжения родилось 807 детей.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

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"И к положительным новостям. Жизнь продолжается! За 25 дней полномасштабного наступления россиян в столице родилось 807 детей: 427 мальчиков и 380 девочек. Среди новорожденных 15 двоен. Желаю новорожденным и их семьям мирного неба и крепкого здоровья!" – заявил Николай Поворозник.

Напомним, в Киевской области по состоянию на 21 марта наиболее опасными направлениями являются Житомирская трасса, Буча – Ирпень – Гостомель, Дмитровская и Макаровская общины, Мощун и север Вышгородского района.

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