Погибли по меньшей мере 8 человек: РФ ракетами обстреляла ТЦ в Киеве из-за видео "тиктокера"

Погибли по меньшей мере 8 человек: РФ ракетами обстреляла ТЦ в Киеве из-за видео "тиктокера"

Сознательно или бессознательно этот мужчина поработал корректировщиком для врага – установит следствие.

Российские оккупанты 20 марта ракетами обстреляли один из торговых центров столицы из-за того, что "тиктокер" снял видео о расположении украинских военных.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Отмечается, что "тиктокер" на днях выложил в Интернете материалы о расположении украинских военных в Киеве. Спустя время по торговому центру, возле которого находились защитники, был нанесен мощный ракетный удар российских оккупантов.

"Сознательно или бессознательно этот мужчина поработал корректировщиком для врага — установит следствие. Мы же обращаемся ко всем гражданам — не публикуйте данные о перемещении военной техники ВСУ, военных объектах и результатах вражеских ударов! Ведь их используют оккупанты при планировании дальнейших обстрелов. Лучше делайте наоборот: передавайте нам сведения о дислокации врага, а украинские военные обеспечат его уничтожение", — подчеркнули в СБУ.

Напомним, вечером воскресенья, 20 марта, российская армия нанесла ракетный удар в Подольском районе Киева. По последним данным, в результате обстрелов погибли 8 человек.

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