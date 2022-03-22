Мер Борисполя рекомендував мешканцям виїхати з міста

За його словами, наразі немає нагальної потреби перебувати у Борисполі.

Мер Борисполя Володимир Борисенко рекомендував мешканцям виїхати з міста.

Про це він сказав у відеозверненні на сторінці у Facebook.

За словами Борисенка, в першу чергу відправлятимуть до західних областей вимушено переселених осіб, які приїхали до Борисполя з інших міст, де точиться війна.

"Як показує практика, у тих містах, де зараз точаться бої – чим менше цивільних у місті, тим легше працювати ЗСУ. Наразі немає нагальної потреби перебувати у місті. Бої точаться вже навколо (Борисполя — Ред.). Звертаюся до населення — будьте розумними і по можливості виїжджайте з міста. Хто не має можливості — вивеземо, хто має можливіть — організовано, колонами можете виїхати", — закликав мер Бориполя.

За його словами, організувати виїзд допомагає call-центр, куди можна звернутись за телефоном: (050) 656-73-17.

Також мер нагадав, що зараз у Борисполя вже діє комендантська година, яка триватиме до 23 березня до 07:00. Тому всіх містян він закликав поки що не виходити з дому.

Нагадаємо, що ЗСУ звільнили Макарів на Київщині.

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