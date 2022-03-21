У Києві за 25 днів повномасштабного російського вторгнення народилося 807 діток: фото

Серед новонароджених - 15 двієнь.
У Києві за 25 днів повномасштабного російського вторгнення народилося 807 діток.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
"І до позитивних новин. Життя продовжується! За 25 днів повномасштабного наступу росіян у столиці народилося 807 діток: 427 хлопчиків та 380 дівчаток. Серед новонароджених 15 двієнь. Бажаю новонародженим та їх родинам мирного неба та міцного здоров’я!" – заявив Микола Поворозник.
Нагадаємо, у Київській області станом на 21 березня найбільш небезпечними напрямками є Житомирська траса, Буча - Ірпінь - Гостомель, Дмитрівська та Макарівська громади, Мощун та північ Вишгородського району.
Читайте також:
- Не зрозуміла, що кров її, а не дитини: киянці, яка собою прикрила двотижневу доньку, наклали 25 швів
- "Це означатиме третю світову війну": Зеленський допустив провал переговорів із Путіним і розповів про наслідки
- Напад Росії на Україну: як починалось путінське вторгнення
- Що повинен знати кожен українець в умовах війни: правила та поради