У Києві за 25 днів повномасштабного російського вторгнення народилося 807 діток: фото

У Києві за 25 днів повномасштабного російського вторгнення народилося 807 діток: фото

Серед новонароджених - 15 двієнь.

У Києві за 25 днів повномасштабного російського вторгнення народилося 807 діток.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Також читайте Це найстрашніша війна у Європі з часів Другої світової - Зеленський

"І до позитивних новин. Життя продовжується! За 25 днів повномасштабного наступу росіян у столиці народилося 807 діток: 427 хлопчиків та 380 дівчаток. Серед новонароджених 15 двієнь. Бажаю новонародженим та їх родинам мирного неба та міцного здоров’я!" – заявив Микола Поворозник.

Нагадаємо, у Київській області станом на 21 березня найбільш небезпечними напрямками є Житомирська траса, Буча - Ірпінь - Гостомель, Дмитрівська та Макарівська громади, Мощун та північ Вишгородського району.

Читайте також: