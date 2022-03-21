Окупанти рознесли вщент ТЦ у Києві через фото військової техніки, зроблене з вікна сусіднього будинку

Окупанти рознесли вщент ТЦ у Києві через фото військової техніки, зроблене з вікна сусіднього будинку

Не знімайте техніку української армії та не розповідайте про її переміщення.

Російські окупанти обстріляли один із торговельних центрів у Києві 20 березня, бо з сусіднього будинку громадянами було зроблено фото військової техніки ЗСУ.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

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"Чому було зруйновано ТЦ у Києві? Бо хтось зняв переміщення техніки ЗС України зі свого вікна. Тому не знімайте техніку ЗС України та не розповідайте про її переміщення. Це правило рятує людські життя", - закликали в ЗСУ.

Закликаємо не публікувати дані про переміщення військової техніки ЗСУ, військові об’єкти та результати ворожих ударів. Адже їх використовують окупанти під час планування подальших обстрілів.

Краще робіть навпаки: передавайте СБУ відомості про дислокацію ворога, а українські військові забезпечать його знищення.

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