Окупанти рознесли вщент ТЦ у Києві через фото військової техніки, зроблене з вікна сусіднього будинку

Не знімайте техніку української армії та не розповідайте про її переміщення.
Російські окупанти обстріляли один із торговельних центрів у Києві 20 березня, бо з сусіднього будинку громадянами було зроблено фото військової техніки ЗСУ.
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
"Чому було зруйновано ТЦ у Києві? Бо хтось зняв переміщення техніки ЗС України зі свого вікна. Тому не знімайте техніку ЗС України та не розповідайте про її переміщення. Це правило рятує людські життя", - закликали в ЗСУ.
Закликаємо не публікувати дані про переміщення військової техніки ЗСУ, військові об’єкти та результати ворожих ударів. Адже їх використовують окупанти під час планування подальших обстрілів.
Краще робіть навпаки: передавайте СБУ відомості про дислокацію ворога, а українські військові забезпечать його знищення.
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