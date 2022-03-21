Загинуло щонайменше 8 людей: РФ ракетами обстріляла ТЦ у Києві через відео "тіктокера"

Свідомо чи несвідомо цей чоловік попрацював корегувальником для ворога – встановить слідство.

Російські окупанти 20 березня ракетами обстріляли один із торгових центрів столиці через те, що "тіктокер" зняв відео про розташування українських військових.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що "тіктокер" днями виклав в Інтернет матеріали про розташування українських військових у Києві. Згодом торговий центр, біля якого перебували захисники, зазнав потужного ракетного удару російських окупантів.

"Свідомо чи несвідомо цей чоловік попрацював корегувальником для ворога – встановить слідство. Ми ж звертаємось до усіх громадян – не публікуйте дані про переміщення військової техніки ЗСУ, військові об’єкти та результати ворожих ударів! Адже їх використовують окупанти при плануванні подальших обстрілів. Краще робіть навпаки: передавайте нам відомості про дислокацію ворога, а українські військові забезпечать його знищення", - наголосили у СБУ.

Нагадаємо, ввечері неділі, 20 березня, російська армія завдала ракетного удару у Подільському районі Києва. За останніми даними, внаслідок обстрілів загинули 8 людей.

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