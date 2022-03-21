Оккупанты разнесли полностью ТЦ в Киеве из-за фото военной техники, сделанное из окна соседнего дома

Оккупанты разнесли полностью ТЦ в Киеве из-за фото военной техники, сделанное из окна соседнего дома

Не снимайте технику украинской армии и не рассказывайте о ее перемещении.

Российские оккупанты обстреляли один из торговых центров в Киеве 20 марта, потому что из соседнего дома гражданами было сделано фото военной техники ВСУ.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

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"Почему было разрушено ТЦ в Киеве? Потому что кто-то снял перемещение техники ВС Украины из своего окна. Поэтому не снимайте технику ВС Украины и не рассказывайте о ее перемещении. Это правило спасает человеческие жизни", — призвали в ВСУ.

Призываем не публиковать данные о перемещении военной техники ВСУ, военных объектах и результатах вражеских ударов. Ведь их используют оккупанты при планировании дальнейших обстрелов.

Лучше поступайте наоборот: передавайте СБУ сведения о дислокации врага, а украинские военные обеспечат его уничтожение.

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