Оккупанты разнесли полностью ТЦ в Киеве из-за фото военной техники, сделанное из окна соседнего дома

Не снимайте технику украинской армии и не рассказывайте о ее перемещении.
Российские оккупанты обстреляли один из торговых центров в Киеве 20 марта, потому что из соседнего дома гражданами было сделано фото военной техники ВСУ.
Об этом сообщает СтратКом ВСУ.
"Почему было разрушено ТЦ в Киеве? Потому что кто-то снял перемещение техники ВС Украины из своего окна. Поэтому не снимайте технику ВС Украины и не рассказывайте о ее перемещении. Это правило спасает человеческие жизни", — призвали в ВСУ.
Призываем не публиковать данные о перемещении военной техники ВСУ, военных объектах и результатах вражеских ударов. Ведь их используют оккупанты при планировании дальнейших обстрелов.
Лучше поступайте наоборот: передавайте СБУ сведения о дислокации врага, а украинские военные обеспечат его уничтожение.
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