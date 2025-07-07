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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Взрывы раздались в Киеве: работают силы ПВО

Город под атакой вражеских беспилотников.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Работа ПВО

Работа ПВО / © Getty Images

В Киеве в ночь на 7 июля сработали силы противовоздушной обороны из - за атаки беспилотников .

Об этом сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко.

«Киев атакуют БПЛА. Работает ПВО, оставайтесь в безопасных местах!» - говорится в сообщении.

Перед этим Воздушные силы сообщили о движении группы беспилотников в направлении столицы.

«Враждебные БпЛА приближаются к Киеву с севера», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Одессе в ночь на 7 июля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги .

Мы ранее информировали, что в Харькове в ночь на 6 июля прогремели взрывы .

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