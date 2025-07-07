- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 705
- Время на прочтение
- 1 мин
Взрывы раздались в Киеве: работают силы ПВО
Город под атакой вражеских беспилотников.
В Киеве в ночь на 7 июля сработали силы противовоздушной обороны из - за атаки беспилотников .
Об этом сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко.
«Киев атакуют БПЛА. Работает ПВО, оставайтесь в безопасных местах!» - говорится в сообщении.
Перед этим Воздушные силы сообщили о движении группы беспилотников в направлении столицы.
«Враждебные БпЛА приближаются к Киеву с севера», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Одессе в ночь на 7 июля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги .
Мы ранее информировали, что в Харькове в ночь на 6 июля прогремели взрывы .