Взрывы раздались в Киеве: работают силы ПВО

Работа ПВО / © Getty Images

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В Киеве в ночь на 7 июля сработали силы противовоздушной обороны из - за атаки беспилотников .

Об этом сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко.

«Киев атакуют БПЛА. Работает ПВО, оставайтесь в безопасных местах!» - говорится в сообщении.

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Перед этим Воздушные силы сообщили о движении группы беспилотников в направлении столицы.

«Враждебные БпЛА приближаются к Киеву с севера», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Одессе в ночь на 7 июля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги .

Мы ранее информировали, что в Харькове в ночь на 6 июля прогремели взрывы .

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