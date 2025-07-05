"В огневых группах остались алкоголики и "блатные": Безугла о проблемах ПВО Киева

Удар по Киеву 4 июля

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Одиозная народная депутат Марьяна Безуглая раскритиковала власти Киева за недостаточные, по ее мнению, действия по финансированию и организации работы ПВО столицы.

Об этом нардепка написала в Facebook.

Бюджет столицы

По информации Безуглой, годовой городской бюджет Киева составляет 130 млрд. грн.

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«Из этой суммы на программу „Защитник Киева“… направлено лишь до 10 млрд грн… Все остальные расходы — на непрофильные направления в условиях прямой угрозы воздушного и наземного террора. В то же время весь бюджет Киевской области — около 8 млрд грн! 130 млрд. в Киеве и 8 млрд. в области. К примеру, еще: бюджет Запорожья — до 10 млрд. и преимущественно используется на нужды обороны», — утверждает депутат.

Проблема мобильных огневых групп (МГВ)

Безуглая утверждает, что в Киеве до сих пор отсутствуют системы активного наблюдения и реагирования: автоматизированные турели, наблюдательные башни, дополнительные мобильные группы с дронами-перехватчиками, сеть сенсоров для посекторного обнаружения воздушных целей разного типа.

«Это позволяет вражеским дронам проникать в воздушное пространство Киева без должного противодействия. В столице нет даже базовой автоматизации воздушного наблюдения», — говорит она.

Также депутат раскритиковала группировку ПВО в городе, которая подчиняется Воздушным силам ВСУ. Она утверждает, что эта группировка «не реформирована, полна престарелых кадровых офицеров, а мобильные огневые группы (МВГ) существенно ослаблены из-за массовых переводов личного состава в пехотные подразделения».

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«В МВГ остались преимущественно ограниченно пригодные, часто алкоголики, люди 50+, лица, не способные управлять даже базовым дроном, не говоря о дрон-перехватчике. Часть с МВГ просто имеет связи, благодаря которым избежали фронта», — отмечает депутат.

По словам Безуглой, в то время, когда у летчиков и дрон-операторов в стране уже есть системы учета баллов, поощрения, и им начисляются бонусы за успешную работу, у МВГ таких мотивационных систем нет.

«Проблема не только в Киеве, а по всей стране. Такая ситуация прямо влияет на боевую эффективность: отсутствие стимулов приводит к тому, что группы часто не меняют позиции ночью, не следят за воздушной обстановкой, не обновляют данные в реальном времени», — отмечает она.

Добровольческие формирования тоже не помогают

По словам Безуглой, предложение создать дополнительные гражданские мобильные группы блокируется кадровыми структурами. В то время как ТЦК не имеют установившихся механизмов обработки такой модели.

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«Попытки добровольного формирования на местах заканчиваются либо полным отсутствием поддержки, либо риском использования этих данных для дальнейшего „отлова“ и мобилизации лиц без гарантий. Это создает ситуацию, когда привлечение гражданского ресурса практически невозможно», — говорит нардепка.

ДФТГ (добровольное формирование территориальных громад) она также называет неэффективными.

По ее словам, ДФТГ используются ограниченно и имеют те же проблемы. Безуглая считает, что преимущественно ДФТГ — «набор людей, решивших себе вопрос мобилизации, числятся добровольцами и просто живут в Киеве, как хотят, а часть таких групп — вообще политическая».

Ресурсы ПВО заканчиваются

Безуглая утверждает, что ресурс зенитных установок типа «Гепард» и других в столице практически исчерпан. Ремонты производятся преимущественно за счет самих экипажей. Поломки могут быть несложны, но в пределах действующей системы нет простого цикла сопровождения, до сих пор не разработанного. Боевые команды самостоятельно ищут ресурсы для продолжения боевой работы.

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«Программное обеспечение, позволяющее автоматизировать обнаружение воздушных целей, их сопровождение и передачу координат, не принято на вооружение и используется „в серую“. Полковники Генштаба, привыкшие „пилить“ деньги на проведении опытно-конструкторских работ (ОКР) десятилетиями, блокируют любые инициативы извне, даже когда они доказали свою эффективность в боевых условиях», — утверждает депутат.

Она напомнила, что россияне нарастили производство БПЛА более чем в пять раз. Ведется разработка и боевое внедрение координации дронов через искусственный интеллект.

«Противоракетные средства у нас заканчиваются — благодаря решению США. Россия взяла курс на истощение наших запасов как можно быстрее», — подытожила Безуглая.

Напомним, Киев в ночь на 4 июля пережил одну из самых больших комбинированных атак. В результате удара один человек погиб, 26 получили ранения.

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На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: КИЕВ НА УШАХ! ПОСЛЕДСТВИЯ НОЧНОГО АРМАГЕДОНА! СТРАШНАЯ АТАКА 4 ИЮЛЯ на столицу