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- Киев
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В Киеве раздался мощный взрыв: над столицей "валит" черный дым — что известно
В Киеве неожиданно раздался взрыв в то время, когда воздушная тревога в столице объявлена не была.
Днем воскресенья, 6 июля, в одном из районов Киева раздался мощный взрыв.
Об этом сообщили в местных пабликах.
По предварительным данным, взрыв прогремел на левом берегу, на Троещине. На опубликованных фотографиях и видео видно, как над микрорайоном поднимается густой черный дым.
В Сети предполагали, что взрыв произошел на местной ТЭЦ и писали, что на некоторых улицах пропал свет.
В полиции Киева ТСН.ua сообщили, что взрыв произошел в бытовом помещении по улице Пуховской, 1, но это не сооружение ТЭЦ.
«Сейчас на месте работают работники столичной ГСЧС, мы от них ожидаем подробную информацию. Предварительно пострадавших нет», — рассказали ТСН.ua в полиции Киева.
Пока неизвестно из-за чего произошел взрыв. В то же время сообщается, что в некоторых районах Киева есть перебои со светом.
Что говорит Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко также подтвердил, что взрыв к ТЭЦ не имеет никакого отношения.
По его данным, предварительно, взорвалась цистерна с горюче-смазочными материалами в ангаре коммерческого предприятия неподалеку от ТЭЦ.
Пострадавших пока нет. Экстренные службы работают на месте инцидента.
Напомним, Киев в ночь на 4 июля пережил одну из самых больших комбинированных атак. В результате атаки два человека погибли и 31 получил ранения.