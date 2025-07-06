В Киеве раздался мощный взрыв: над столицей "валит" черный дым — что известно

Взрыв в Киеве. Фото t.me/oko_ua

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Днем воскресенья, 6 июля, в одном из районов Киева раздался мощный взрыв.

Об этом сообщили в местных пабликах.

Дым над Киевом. Телеграмм-канал «Реальный Киев»

По предварительным данным, взрыв прогремел на левом берегу, на Троещине. На опубликованных фотографиях и видео видно, как над микрорайоном поднимается густой черный дым.

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Дата публикации 16:51, 06.07.25 Количество просмотров 35 В Киеве неожиданно раздался взрыв: над городом поднимается черный дым

В Сети предполагали, что взрыв произошел на местной ТЭЦ и писали, что на некоторых улицах пропал свет.

В полиции Киева ТСН.ua сообщили, что взрыв произошел в бытовом помещении по улице Пуховской, 1, но это не сооружение ТЭЦ.

«Сейчас на месте работают работники столичной ГСЧС, мы от них ожидаем подробную информацию. Предварительно пострадавших нет», — рассказали ТСН.ua в полиции Киева.

Пока неизвестно из-за чего произошел взрыв. В то же время сообщается, что в некоторых районах Киева есть перебои со светом.

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Что говорит Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко также подтвердил, что взрыв к ТЭЦ не имеет никакого отношения.

По его данным, предварительно, взорвалась цистерна с горюче-смазочными материалами в ангаре коммерческого предприятия неподалеку от ТЭЦ.

Пострадавших пока нет. Экстренные службы работают на месте инцидента.

Напомним, Киев в ночь на 4 июля пережил одну из самых больших комбинированных атак. В результате атаки два человека погибли и 31 получил ранения.

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