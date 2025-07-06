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- Киев
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В Киеве местами исчез свет после взрыва: есть ли угроза для электроснабжения
Власти уверяют, что информация о взрыве на ТЭЦ-6 не соответствует действительности, однако признает, что на нескольких улицах действительно исчез свет.
На левом берегу Киева после мощного взрыва на нескольких улицах исчезло электроснабжение в жилых домах. В то же время, Киевтеплоэнерго уверяет, что расположенная рядом ТЭЦ работает в штатном режиме.
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко подтвердил, что на левом берегу на нескольких улицах исчезло электроснабжение в жилых домах.
«Ожидаем от специалистов ориентировочное время возвращения света», — заявил он.
В то же время Ткаченко подчеркнул, что информация о взрыве на ТЭЦ-6 не соответствует действительности. Сам пожар локализован.
Есть ли угроза для электроснабжения Киева
В Киевтеплоэнерго добавили, что ТЭЦ 6 работает в штатном режиме и заверили, что угрозы энергоснабжения Киева нет.
«В СМИ распространяется информация о якобы задымлении и взрыве на ТЭЦ-6. Инцидент с возгоранием произошел на предприятии на территории ТЭЦ-6», — говорится в сообщении.
Отмечается, что оборудование станции работает в штатном режиме, на территории теплоэлектроцентрали взрывы или возгорания отсутствуют.
«Отключений потребителей, получающих электроэнергию от станции, нет. Угрозы для энергоснабжения Киева тоже нет. На предприятии, где произошел инцидент, работают соответствующие экстренные службы», — объяснили в компании.
Напомним, что сегодня вечером в Киеве на Троещине раздался мощный взрыв. В Сети публикуют кадры, как над столицей «валит» черный дым.