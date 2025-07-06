В Киеве местами исчез свет после взрыва: есть ли угроза для электроснабжения

Взрыв в Киеве / © elle.rs

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На левом берегу Киева после мощного взрыва на нескольких улицах исчезло электроснабжение в жилых домах. В то же время, Киевтеплоэнерго уверяет, что расположенная рядом ТЭЦ работает в штатном режиме.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко подтвердил, что на левом берегу на нескольких улицах исчезло электроснабжение в жилых домах.

«Ожидаем от специалистов ориентировочное время возвращения света», — заявил он.

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В то же время Ткаченко подчеркнул, что информация о взрыве на ТЭЦ-6 не соответствует действительности. Сам пожар локализован.

Есть ли угроза для электроснабжения Киева

В Киевтеплоэнерго добавили, что ТЭЦ 6 работает в штатном режиме и заверили, что угрозы энергоснабжения Киева нет.

«В СМИ распространяется информация о якобы задымлении и взрыве на ТЭЦ-6. Инцидент с возгоранием произошел на предприятии на территории ТЭЦ-6», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оборудование станции работает в штатном режиме, на территории теплоэлектроцентрали взрывы или возгорания отсутствуют.

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«Отключений потребителей, получающих электроэнергию от станции, нет. Угрозы для энергоснабжения Киева тоже нет. На предприятии, где произошел инцидент, работают соответствующие экстренные службы», — объяснили в компании.

Напомним, что сегодня вечером в Киеве на Троещине раздался мощный взрыв. В Сети публикуют кадры, как над столицей «валит» черный дым.

Дата публикации 16:51, 06.07.25 Количество просмотров 31 В Киеве неожиданно раздался взрыв: над городом поднимается черный дым