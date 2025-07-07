Вибухи пролунали у Києві: працюють сили ППО

Робота ППО / © Getty Images

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У Києві в ніч проти 7 липня спрацювали сили протиповітряної оборони через атаку безпілотників.

Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко.

«Київ атакують БпЛА. Працює ППО, залишайтесь в безпечних місцях!» — йдеться у повідомленні.

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Перед цим Повітряні сили повідомили про рух групи безпілотників у напрямку столиці.

«Ворожі БпЛА наближаються на Київ з півночі», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Одесі в ніч проти 7 липня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що у Харкові в ніч проти 6 липня пролунали вибухи.

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