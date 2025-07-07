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- Київ
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Вибухи пролунали у Києві: працюють сили ППО
Місто під атакою ворожих безпілотників.
У Києві в ніч проти 7 липня спрацювали сили протиповітряної оборони через атаку безпілотників.
Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко.
«Київ атакують БпЛА. Працює ППО, залишайтесь в безпечних місцях!» — йдеться у повідомленні.
Перед цим Повітряні сили повідомили про рух групи безпілотників у напрямку столиці.
«Ворожі БпЛА наближаються на Київ з півночі», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що в Одесі в ніч проти 7 липня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
Ми раніше інформували, що у Харкові в ніч проти 6 липня пролунали вибухи.