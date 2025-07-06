У Києві подекуди зникло світло після вибуху: чи є загроза для електропостачання

Вибух у Києві / © Еспресо

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На лівому березі Києва після потужного вибуху на декількох вулицях зникло електропостачання у житлових будинках. Водночас, Київтеплоенерго запевняє, що розташована поруч ТЕЦ працює у штатному режимі.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко підтвердив, що на лівому березі на декількох вулицях зникло електропостачання у житлових будинках.

«Очікуємо від фахівців орієнтовний час повернення світла», — заявив він.

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Водночас, Ткаченко наголосив, що інформація про вибух на ТЕЦ-6 не відповідає дійсності. Саму пожежу локалізовано.

Чи є загроза для електропостачання Києва

У «Київтеплоенерго» додали, що ТЕЦ 6 працює у штатному режимі і запевнили, що загрози енергопостачання Києва немає.

«У ЗМІ поширюється інформація про начебто задимлення та вибух на ТЕЦ-6. Інцидент із загорянням стався на підприємстві за територією ТЕЦ-6», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обладнання станції працює у штатному режимі, на території теплоелектроцентралі вибухи чи загоряння відсутні.

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«Відключень споживачів, що отримують електроенергію від станції, немає. Загрози для енергопостачання Києва також немає. На підприємстві, де стався інцидент, працюють відповідні екстрені служби», — пояснили у компанії.

Нагадаємо, що сьогодні ввечері у Києві на Троєщині пролунав потужний вибух. У Мережі публікують кадри, як над столицею «валить» чорний дим.

Дата публікації 16:51, 06.07.25 Кількість переглядів 40 У Києві зненацька пролунав вибух: над містом підіймається чорний дим