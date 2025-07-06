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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
485
Час на прочитання
1 хв

У Києві подекуди зникло світло після вибуху: чи є загроза для електропостачання

Влада запевняє, що інформація про вибух на ТЕЦ-6 не відповідає дійсності проте визнає, що на декількох вулицях дійсно зникло світло.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Вибух у Києві

Вибух у Києві / © Еспресо

На лівому березі Києва після потужного вибуху на декількох вулицях зникло електропостачання у житлових будинках. Водночас, Київтеплоенерго запевняє, що розташована поруч ТЕЦ працює у штатному режимі.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко підтвердив, що на лівому березі на декількох вулицях зникло електропостачання у житлових будинках.

«Очікуємо від фахівців орієнтовний час повернення світла», — заявив він.

Водночас, Ткаченко наголосив, що інформація про вибух на ТЕЦ-6 не відповідає дійсності. Саму пожежу локалізовано.

Чи є загроза для електропостачання Києва

У «Київтеплоенерго» додали, що ТЕЦ 6 працює у штатному режимі і запевнили, що загрози енергопостачання Києва немає.

«У ЗМІ поширюється інформація про начебто задимлення та вибух на ТЕЦ-6. Інцидент із загорянням стався на підприємстві за територією ТЕЦ-6», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обладнання станції працює у штатному режимі, на території теплоелектроцентралі вибухи чи загоряння відсутні.

«Відключень споживачів, що отримують електроенергію від станції, немає. Загрози для енергопостачання Києва також немає. На підприємстві, де стався інцидент, працюють відповідні екстрені служби», — пояснили у компанії.

Нагадаємо, що сьогодні ввечері у Києві на Троєщині пролунав потужний вибух. У Мережі публікують кадри, як над столицею «валить» чорний дим.

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Дата публікації
Кількість переглядів
485
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