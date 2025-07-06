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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1268
Час на прочитання
1 хв

У Києві пролунав потужний вибух: над столицею "валить" чорний дим — що відомо

У Києві зненацька пролунав вибух у той час, коли повітряної тривоги у столиці оголошено не було.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Вибух у Києві. Фото t.me/oko_ua

Вибух у Києві. Фото t.me/oko_ua

Вдень неділі, 6 липня, в одному з районів Києва пролунав потужний вибух.

Про це повідомили у місцевих пабліках.

Дим над Києвом. Телеграм-канал «Реальний Київ»

Дим над Києвом. Телеграм-канал «Реальний Київ»

/ © Еспресо

© Еспресо

За попередніми даними, вибух пролунав на лівому березі, на Троєщині. На опублікованих фото та відео видно, як над мікрорайоном підіймається густий чорний дим.

У Мережі припускали, що вибух стався на місцевій ТЕЦ і писали, що на деяких вулицях зникло світло.

В поліції Києва ТСН.ua повідомили, що вибух стався у побутовому приміщенні на вулиці Пухівській, 1, але це не споруда ТЕЦ.

«Зараз на місці працюють працівники столичної ДСНС, ми від них очікуємо детальну інформацію. Попередньо — потерпілих немає», — розповіли ТСН.ua в поліції Києва.

Наразі невідомо через що саме стався вибух. У той же час повідомляється, що у деяких районах Києва є перебої зі світлом.

Що каже Кличко

Мер Києва Віталій Кличко також підвтердив, що вибух до ТЕЦ не має ніякого відношення.

За його даними, попередньо, вибухнула цистерна з паливно-мастильними матеріаламив в ангарі комерційного підприємства неподалік від ТЕЦ.

Постраждалих наразі немає. Екстрені служби працюють на місці інциденту.

Нагадаємо, Київ у ніч проти 4 липня пережив одну з найбільших комбінованих атак. Внаслідок атаки двоє людей загинули і 31 отримав поранення.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1268
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