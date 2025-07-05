"У вогневих групах залишились алкоголіки і "блатні": Безугла про проблеми ППО Києва

Удар по Києву 4 липня / © ДСНС

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Одіозна народна депутатка Мар’яна Безугла розкритикувала владу Києва за недостатні, на її думку, дії щодо фінансування і організації роботи ППО столиці.

Про це нардепка написала у Facebook.

Бюджет столиці

За інформацією Безуглої, річний міський бюджет Києва становить 130 млрд грн.

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«Із цієї суми на програму „Захисник Києва“… спрямовано лише до 10 млрд грн… Усі інші витрати — на непрофільні напрямки в умовах прямої загрози повітряного і наземного терору. В той же час, весь бюджет Київської області — близько 8 млрд грн! 130 млрд у Києві і 8 млрд в області. До прикладу, ще: бюджет Запоріжжя — до 10 млрд і переважно використовується на потреби оборони», — стверджує депутатка.

Проблема мобільних вогневих груп (МГВ)

Безугла стверджує, що у Києві досі відсутні системи активного спостереження та реагування: автоматизовані турелі, спостережні вежі, додаткові мобільні групи з дронами-перехоплювачами, мережа сенсорів для посекторного виявлення повітряних цілей різного типу.

«Це дозволяє ворожим дронам проникати в повітряний простір Києва без належної протидії. У столиці немає навіть базової автоматизації повітряного спостереження», — каже вона.

Також депутатка розкритикувала угруповання ППО в місті, яке підпорядковується Повітряним силам ЗСУ. Вона стверджує, що це угруповання «не реформоване, сповнене пристарілих кадрових офіцерів, а мобільні вогневі групи (МВГ) суттєво ослаблені через масові переведення особового складу в піхотні підрозділ».

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«У МВГ залишилися переважно обмежено придатні, часто алкоголіки, люди 50+, особи, які не здатні керувати навіть базовим дроном, не говорячи про дрон-перехоплювач. Частина з МВГ має просто зв’язки, завдяки яким уникнули фронту», — зазначає депутатка.

За словами Безуглої, у той час, коли льотчики та дрон-оператори в країні вже мають системи обліку балів, заохочення, і їм нараховуються бонуси за успішну роботу, МВГ таких мотиваційних систем не мають.

«Проблема не тільки в Києві, а по всій країні. Така ситуація прямо впливає на бойову ефективність: відсутність стимулів призводить до того, що групи зачасту не змінюють позиції вночі, не слідкують за повітряною обстановкою, не оновлюють дані в реальному часі тощо», — зазначає вона.

Добровольчі формування теж не допомагають

За словами Безуглої, пропозиція створити цивільні додаткові мобільні групи блокується кадровими структурами. Тоді як ТЦК не мають усталених механізмів опрацювання такої моделі.

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«Спроби добровільного формування на місцях закінчуються або повною відсутністю підтримки, або ризиком використання цих даних для подальшого „відлову“ і мобілізації осіб без гарантій. Це створює ситуацію, коли залучення цивільного ресурсу є практично неможливим», — каже нардепка.

ДФТГ (добровільні формування територіальних громад) вона також називає неефективними.

За її словами, ДФТГ використовуються обмежено і мають ті ж проблеми. Безугла вважає, що переважно ДФТГ — «набір людей, які вирішили собі питання мобілізації, числяться добровольцями і просто живуть собі в Києві, як хочуть, а частина таких груп — взагалі політична».

Ресурси ППО закінчуються

Безугла стверджує, що ресурс зенітних установок типу «Гепард» та інших у столиці практично вичерпаний. Ремонти проводяться переважно за кошт самих екіпажів. Поломки можуть бути нескладні, але в межах чинної системи немає простого циклу супроводу, що досі не розроблений. Бойові команди самостійно шукають ресурси для продовження бойової роботи.

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«Програмне забезпечення, яке дозволяє автоматизувати виявлення повітряних цілей, їх супровід і передачу координат, не прийняте на озброєння і використовується „в сіру“. Полковники Генштабу, які звикли „пиляти“ гроші на проведенні дослідно-конструкторських робіт (ДКР) десятиліттями, блокують будь-які ініціативи ззовні, навіть коли вони довели свою ефективність у бойових умовах», — стверджує депутатка.

Вона нагадала, що росіяни наростили виробництво БПЛА у понад п’ять разів. Ведеться розробка та бойове впровадження координації дронів через штучний інтелект.

«Протиракетні засоби у нас закінчуються — „завдяки“ рішенню США. Росія взяла курс на виснаження наших запасів якнайшвидше», — підсумувала Безугла.

Нагадаємо, Київ у ніч проти 4 липня пережив одну з найбільших комбінованих атак. Внаслідок удару одна людина загинула, 26 дістали поранення.

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На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КИЇВ НА ВУХАХ! НАСЛІДКИ НІЧНОГО АРМАГЕДОНУ! СТРАШНА АТАКА 4 ЛИПНЯ на столицю