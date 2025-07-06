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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Вибух та пожежа у Києві: що відомо про наслідки (фото)

До гасіння пожежі було залучено 25 рятувальників та 5 одиниць техніки.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Пожежа у Києві

Пожежа у Києві / © ДСНС

У Деснянському районі Києва рятувальники ліквідували пожежу, яка супроводжувалася гучним вибухом і стала підставою для чуток про НП на столичній ТЕЦ.

Про це повідомили в управлінні ДСНС в місті Києві, опублікувавши відповідні фото.

Рятувальники уточнили, що повідомлення про пожежу на вулиці Пухівській надійшло 6 липня о 16:13.

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

«На відкритій місцевості загорілася побутівка, з подальшим поширенням вогню на розташовану поруч технічну ємність. Пожежу ліквідовано о 17:11 на площі 100 кв. м», - йдеться у повідомленні.

/ © ДСНС

© ДСНС

До гасіння пожежі було залучено 25 рятувальників та 5 одиниць основної й спеціальної техніки.

/ © ДСНС

© ДСНС

Причини та обставини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, речниця ДСНС м. Києва Марина Коцупей раніше повідомила, що після загорання побутівки на вулиці Пухівській у столиці вогонь поширився на розташовані поруч автомобілі та інше сміття.

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