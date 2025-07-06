- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 689
- Час на прочитання
- 1 хв
Вибух та пожежа у Києві: що відомо про наслідки (фото)
До гасіння пожежі було залучено 25 рятувальників та 5 одиниць техніки.
У Деснянському районі Києва рятувальники ліквідували пожежу, яка супроводжувалася гучним вибухом і стала підставою для чуток про НП на столичній ТЕЦ.
Про це повідомили в управлінні ДСНС в місті Києві, опублікувавши відповідні фото.
Рятувальники уточнили, що повідомлення про пожежу на вулиці Пухівській надійшло 6 липня о 16:13.
«На відкритій місцевості загорілася побутівка, з подальшим поширенням вогню на розташовану поруч технічну ємність. Пожежу ліквідовано о 17:11 на площі 100 кв. м», - йдеться у повідомленні.
До гасіння пожежі було залучено 25 рятувальників та 5 одиниць основної й спеціальної техніки.
Причини та обставини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, речниця ДСНС м. Києва Марина Коцупей раніше повідомила, що після загорання побутівки на вулиці Пухівській у столиці вогонь поширився на розташовані поруч автомобілі та інше сміття.