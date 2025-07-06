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- Київ
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Що насправді горіло на лівому березі Києва та чи є загроза для киян
Загиблих та постраждалих внаслідок вибуху та пожежі на лівому березі Києва немає.
Пожежа, що спалахнула після потужного вибуху у Києві, не загрожує жителям столиці.
Про це повідомила пресофіцерка ДСНС м. Києва Марина Коцупей в ефірі телемарафону.
«Сьогодні, 6 липня, о 16:13 до нас надійшло повідомлення про пожеж на вулиці Пухівській. Після прибуття на місце наших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що сталося загорання побутівок з розпаскудженням вогню на поруч розташовані автомобілі та інше сміття. Наразі пожежу вже локалізовано. Я думаю, ще декілька хвилин і пожежу буде остаточно ліквідовано», — сказала вона.
Речниця уточнила, що територія не належить до ТЕЦ-6, це відкрита територія.
На щастя, загиблих та постраждалих внаслідок цієї пожежі немає. Причини та обставини виникнення загоряння будуть встановлювати вже правоохоронні органи.
У ДСНС запевнили, що жодної загрози розповсюдження вогню немає.
«Я так дума., що густий дим, який ми бачили на відео та фото в соціальних мережах, вже його не видно, тобто рятувальники дуже швидко, оперативно справилися з загорянням. Тому причин для того, щоб переживати та нервувати немає — все під контролем», — запевнила пресофіцерка ДСНС.
Нагадаємо, що сьогодні ввечері у Києві на Троєщині пролунав потужний вибух. У Мережі публікують кадри, як над столицею «валить» чорний дим.
Влада спростувала інформацію з Мережі, що вибух стався на ТЕЦ. Енергетики запевняють, що загрози для електропостачання Києва немає.