Взрыв и пожар в Киеве: что известно о последствиях (фото)

Пожар в Киеве

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В Деснянском районе Киева спасатели ликвидировали пожар, который сопровождался громким взрывом и стал основанием для слухов о ЧП на столичной ТЭЦ.

Об этом сообщили в управлении ГСЧС в городе Киеве, опубликовав соответствующие фото.

Спасатели уточнили, что сообщение о пожаре на улице Пуховской поступило 6 июля в 16:13.

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«На открытой местности загорелась бытовка, с последующим распространением огня на расположенную рядом техническую емкость. Пожар ликвидирован в 17:11 на площади 100 кв. м», — говорится в сообщении.

К тушению пожара было привлечено 25 спасателей и 5 единиц основной и специальной техники.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливают правоохранители.

Напомним, пресс-секретарь ГСЧС г. Киева Марина Коцупей ранее сообщила, что после возгорания бытовки на улице Пуховской в столице огонь распространился на расположенные рядом автомобили и другой мусор

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