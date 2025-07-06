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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Что действительно горело на левом берегу Киева и есть ли угроза для киевлян

Погибших и пострадавших в результате взрыва и пожара на левом берегу Киева нет.

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Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Взрыв в Киеве на Троещине

Взрыв в Киеве на Троещине

Вспыхнувший после мощного взрыва в Киеве пожар не угрожает жителям столицы.

Об этом сообщила пресс-офицер ГСЧС г. Киева Марина Коцупей в эфире телемарафона.

«Сегодня, 6 июля, в 16.13 к нам поступило сообщение о пожарах на улице Пуховской. По прибытии на место наших пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошло возгорание бытовок с размыканием огня на рядом расположенные автомобили и другой мусор. Пожар уже локализован. Я думаю, еще несколько минут и пожар будет окончательно ликвидирован», — сказала она.

Спикер уточнила, что территория не относится к ТЭЦ-6, это открытая территория.

К счастью, погибших и пострадавших в результате этого пожара отсутствуют.

В ГСЧС заверили, что никакой угрозы распространения огня нет.

«Я так думаю, что густой дым, который мы видели на видео и фото в социальных сетях, уже его не виден, то есть спасатели очень быстро, оперативно справились с возгоранием. Поэтому причин для того, чтобы переживать и нервничать, нет — все под контролем», — заверила пресс-офицер ДСНС.

Напомним, что сегодня вечером в Киеве на Троещине раздался мощный взрыв. В Сети публикуют кадры, как над столицей «валит» черный дым.

Власти опровергли информацию из сети, что взрыв произошел на ТЭЦ. Энергетики уверяют, что угрозы для электроснабжения Киева нет.

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