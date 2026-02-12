Восстановление ТЭЦ в Киеве: Шмигаль сказал, когда у людей появится тепло

Шмигаль / © Telegram/Денис Шмигаль

Реклама

В Минэнерго сказали, когда вернут в работу киевские теплоэлектроцентрали после ночной атаки РФ . Так, ТЭЦ-5 восстановят в сутки, ТЭЦ-6 — ориентировочно через две.

Об этом во время заседания энергетического комитета Верховной Рады Министр энергетики Денис Шмигаль.

Последствия ночной атаки РФ баллистическими ракетами по Киеву

Как отметил Шмигаль, после сбивания ракет обломки попали в объекты ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, что повлекло технические повреждения.

Реклама

На одной из станций пострадали газораспределительные и газокомпрессорные узлы. В то время как на другой — зафиксировано разрушение циркуляционных насосов и системы подготовки воды. В то же время ситуация контролируемая, и ремонтные бригады уже работают над ликвидацией последствий.

«По ТЭЦ-5, надеюсь, что за сутки все будет восстановлено, по ТЭЦ-6 двое суток может быть», — сказал Шмигаль.

Глава Минэнерго подчеркнул, что плюсовые температуры позволили не сливать воду из теплосети, что значительно ускоряет процесс восстановления. Это позволяет избежать длительного — до двух недель — перезапуска системы и устранения возможных прорывов.

Правительство и энергетики также работают над тем, чтобы минимизировать нагрузку на потребителей. Из-за временного отсутствия теплоснабжения в столице пытаются ограничивать отключение электроэнергии максимум тремя очередями.

Реклама

Власти уверяют, что тепло киевлянам вернут в кратчайшие сроки.

Ранее эксперт прокомментировал вопрос восстановления Дарницкой ТЭЦ . Прогноз по срокам и финансированию шокировал. Следует понимать, что речь идет именно о восстановлении станции, а не о строительстве «с нуля».

"На восстановление Дарницкой ТЭЦ потребуется до 3 лет и около 700 млн евро", - отметил энергетический эксперт Владимир Омельченко.