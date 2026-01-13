В ТЭЦ-5 в Киеве попали пять ракет: что будет с отоплением — нардеп

По киевской ТЭЦ-5 ударили пять ракет, с теплом могут возникнуть проблемы / © unsplash.com

Реклама

В результате ракетного удара по киевской ТЭЦ-5 объект получил серьезные повреждения, из-за чего перезапуск системы теплоснабжения чрезвычайно сложен.

Об этом сообщил народный депутат Украины, бывший министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко 13 января.

По его словам, по теплоэлектроцентрали попали пять ракет.

Реклама

«Это был массированный ракетный удар. Повреждения настолько серьезны, что очень трудно перезапустить подачу теплоносителя — то есть отопление — по сети», — отметил Кучеренко.

Он пояснил, что ТЭЦ-5 обеспечивает теплом значительную часть столицы, учитывая сложную конфигурацию теплосетей Киева и их протяженность.

«Если вы знаете географию Киева и расположение теплотрасс, то понимаете, насколько это сложная система… При таких повреждениях восстановление подачи тепла крайне непростая задача», — пояснил нардеп.

По его словам, даже в мирное время во время плановых летних испытаний теплосетей возникают прорывы, а нынешние боевые повреждения значительно усложняют ремонтные работы.

Реклама

Профильные службы оценивают масштаб разрушений и возможные сроки восстановления стабильного теплоснабжения.

Напомним, в Ирпене из-за обесточивания должны были вводить графики подачи воды.

В Киеве тяжелая ситуация сложилась на Левобережье, а также в Бориспольском и Броварском районах.

Тем временем в Минэнерго дали неутешительный прогноз по восстановлению электроснабжения в столице. Ситуация достаточно сложная. Сейчас никаких прогнозов давать не стали.