Дефицит на годы: когда восстановят ТЭЦ в Киеве и что будет с теплом

Энергосистема

Украинцам следует быть готовыми к тому, что дефицит в энергосистеме никуда не исчезнет в ближайшее время. Страна переходит в формат жизни с альтернативными источниками питания на перспективу нескольких лет.

Об этом сообщил руководитель Совета украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.

По словам специалиста, коммунальные и энергетические службы проводят все необходимые ремонтные работы, в частности в столице. Однако специфика повреждений теплоэлектроцентралей не позволяет говорить о скорых решениях.

По разным оценкам, ключевые для Киева объекты ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 не будут способны генерировать тепло и электроэнергию в полном объеме, по меньшей мере, до марта текущего года.

«Не всегда можно все быстро восстановить. Если говорим о теплоэлектроцентрале, это займет месяцы», — подчеркнул эксперт.

Украинцам стоит настроиться на то, что жить в условиях «страны генераторов» придется еще 3–5 лет. Именно столько времени потребуется для полной стабилизации системы и преодоления дефицита мощностей.

Чего ждать от отопительного сезона

Игнатьев предположил, что реальные результаты ремонтов киевских ТЭЦ жители столицы ощутят уже во время следующего отопительного периода.

Пока же энергетики вынуждены применять так называемые аварийные схемы. Специалисты просчитывают давление в сетях столицы, чтобы удержать систему в рабочем состоянии.

Поэтому тепло будет, но не в таких больших объемах, как раньше, резюмировал Игнатьев.

Ситуация остается сложной, но контролируемой. Энергетики делают все возможное, чтобы свести к минимуму последствия вражеских атак для бытовых потребителей.

