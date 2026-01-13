Блэкаут в Киеве и области: что будет со светом, теплом и водой и чего ожидать от графиков

Фото иллюстративное

Россия продолжает энергетический террор Украины, пытаясь погрузить ее во тьму. После ночной атаки ситуация в столичном регионе стала критической.

ТСН.ua собрал все, что известно о состоянии энергосистемы, работе транспорта и прогнозах экспертов по состоянию на вечер 13 января.

Блэкаут в Киеве: сотни домов остались без света и тепла

Ночная атака россиян баллистическими ракетами 13 января вызвала критические повреждения энергообъектов, в частности ТЭЦ, высоковольтных линий и подстанций. Из-за этого в столице и области введены экстренные и аварийные отключения света.

Самая сложная ситуация сложилась на Левом берегу, где свет подают лишь на 3 часа через каждые 7, а отопление отсутствует уже пятые сутки. На Правом берегу после ночных ударов также зафиксировано ухудшение.

Всего в городе около 700 домов остаются без тепла, а температура в домах упала до 16°C. Также проблемы с электроснабжением возникли в Ирпене, Буче и Гостомеле.

В некоторых квартирах киевлян нет отопления третьи сутки без тепла. В квартире +11 градусов, люди одевают на себя куртки, обувают теплую обувь, укрываются несколькими одеялами, сообщает «Новости Live».

Мэр Виталий Кличко заявил, что дефицит энергии мешает даже работе критической инфраструктуры, однако опроверг слухи о закрытии супермаркетов.

Энергетики ДТЭК и «Укрэнерго» работают круглосуточно. Там отмечаются, что восстановлению мешают постоянные обстрелы, низкая температура воздуха и пиковая нагрузка на сеть.

Супермаркеты приостановили свою работу

Утром 13 января СМИ сообщали, что из-за аварийных отключений и низкой температуры в Киеве и области часть супермаркетов изменила режим работы. По состоянию на утро 13 января сеть Novus временно закрыла около 17 магазинов, в частности на улицах Ахматовой, Златоустовской, Набережной и проспекте Григоренко.

В «Сильпо» также сообщают о кратковременных закрытиях отдельных точек из-за поломок оборудования, вызванных блэкаутами. Зато сеть АТБ работает бесперебойно благодаря обеспечению всех объектов генераторами.

Мэр Виталий Кличко опроверг слухи о массовом закрытии крупных сетей, поблагодарив бизнес за работу в условиях чрезвычайной ситуации. Компании прилагают усилия для быстрого восстановления работы всех закрытых маркетов.

В свою очередь министр экономики Алексей Соболев и ведущие ритейлеры, среди которых АТБ, Fozzy Group, Novus, Ашан и другие, также подтвердили отсутствие массовых закрытий супермаркетов по всей стране.

«Абсолютно все сети подтвердили: системных закрытий супермаркетов нет», — подчеркнул он.

По его словам, временные остановки отдельных магазинов связаны исключительно с техническими неисправностями генераторов или сервисным обслуживанием оборудования, выходящего из строя из-за затяжных морозов и перегрузки.

В Киеве введены временные изменения в движении транспорта

Во вторник на Правом берегу Киева прекратили движение трамваи и троллейбусы, вместо которых на линии вывели автобусы.

В частности, дублирующие маршруты обеспечивают доезд до железнодорожного вокзала и центра города (№ 3-ТР), сообщение с ключевыми станциями метро (№ 9-ТР, № 45-ТР), а также связь между отдаленными районами и центром города (№ 6-ТР, № 1-Т).

Полный перечень обновленных схем движения и остановок доступен на официальном портале КГГА — kyivcity.gov.ua.

Какая ситуация сложилась с топливом на Киевщине

Ситуация на заправках Киева остается стабильной, передает «КИЕВ24». Журналисты издания отмечают, что несмотря на слухи в соцсетях, ажиотажа и больших очередей нет.

Ажиотажа на АЗС в городе и на выездах также нет, топливо реализуют в обычном режиме.

Однако в Ирпене и Буче спрос заметно вырос — там жители массово закупают топливо для работы генераторов из-за длительных отключений света.

Неутешительный прогноз для киевлян

Ситуация в энергосистеме Киева по состоянию на вечер 13 января остается сложнойиз-за атак и непогоды, сообщают в Минэнерго. Вместо плановых графиков действуют аварийные отключения. Левый берег остается без света. Энергетики работают круглосуточно, чтобы восстановить оборудование.

В ведомстве предупреждают, когда графики вернутся, они будут жесткими.

В то же время заместитель министра энергетики Николай Колесник сообщил, что аварийно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно, но из-за продолжения обстрелов давать прогнозы невозможно.

«Аварийно-восстановительные работы продолжаются фактически круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия, для того, чтобы как можно быстрее стабилизировать и перейти в плановый график. Но ситуация достаточно сложная. Сейчас никаких прогнозов давать мы не можем, поскольку враг продолжает атаки», — сказал Колесник.

В свою очередь, на Киевщине воду будут подавать по временному расписанию в утренние и вечерние часы.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко поручила вице-премьер-министру Алексею Кулебе вместе с председателями ОВА срочно подать Кабинету Министров дополнительные потребности всех объектов критической инфраструктуры в обеспечении источниками резервного питания объектов жизнеобеспечения на местах.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко / © Владимир Зеленский

«Максимально оперативно должно быть восстановлено нормальное водоснабжение без графиков. Ресурс на восстановление есть, соответствующее оборудование для резервного энергообеспечения тоже в Ирпень отправлено». — говорится в сообщении Свириденко.

Как правительство спасает энергосистему

Правительство принимает экстренные меры для стабилизации энергосистемы после массированных атак и в условиях сильных морозов. По словам Юлии Свириденко, благодаря пересмотру перечня критических объектов удалось добавить в сеть 1 ГВт мощности, что существенно помогает балансировать систему.

«Координируем усилия с ритейл-сетями. Ситуация по обеспечению людей продуктами под контролем. Поручила министру экономики держать на личном контроле и реагировать на запросы сетей», — говорится в заявлении премьера.

Для поддержки жителей в наиболее проблемных районах Киева ГСЧС устанавливает мощные генераторы, которые питают целые жилые кварталы.

Параллельно по всей стране разворачивают дополнительные «Пункты несокрушимости», а власть контролирует наличие топлива, стабильность цен и бесперебойную работу продуктовых сетей.

Сейчас энергетики работают над восстановлением генерации и наращивают импорт электроэнергии для покрытия дефицита.

Что прогнозируют эксперты

Эксперт Центра Разумкова Владимир Омельченко прогнозирует, что ситуация с энергоснабжением не улучшится до конца зимы. Он отметил, что постоянные атаки истощают систему быстрее, чем продолжаются ремонты, а отсутствие отопления уже распространилось и на Святошинский район Киева.

По словам эксперта, стратегия РФ заключается в разъединении украинской энергосети и изоляции отдельных регионов для создания хаоса и давления на власть.

Включение света в Украине / © Associated Press

В то же время народный депутат Сергей Нагорняк считает, что на восстановление энергетической инфраструктуры Украины понадобится от года до полутора, что значительно дольше предыдущих оптимистических оценок, пишет «Телеграф».

Он отметил, что несмотря на многочисленные атаки на ключевые объекты, такие как Каневская, Днепровская ГЭС и Трипольская ТЭС, украинская система продолжает держаться.

По словам парламентария, основная стратегия врага — «фрагментация» энергосети. Россия пытается разделить Украину на изолированные «полуострова», которые будут зависеть только от собственной локальной генерации.

Это сделает невозможным переброску мощностей от атомных электростанций в дефицитные регионы и имеет целью оставить города-миллионники без света, воды и тепла.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН В КИЕВЕ — ХОЛОДНО и ТЕМНО! Последствия еще страшнее! Как сохранить тепло?

