- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 319
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве женщина подожгла двери собственной дочери: полиция сообщила шокирующие детали (фото)
К счастью, в результате пожара никто не пострадал, следователи направили обвинительный акт в суд, санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы.
В Киеве женщина из-за конфликта с дочерью подожгла ей двери.
Об этом сообщила полиция Киева в Facebook.
«Напомним, в октябре этого года в Святошинское управление полиции поступило сообщение от 23-летней местной жительницы о возгорании входной двери ее квартиры в многоэтажном доме. В ходе следствия полицейские выяснили, что двери подожгла мать заявительницы, с которой у нее произошел конфликт. 44-летняя женщина пришла к подъезду дочери и с помощью зажигалки подожгла входную дверь ее квартиры», — говорится в сообщении.
Правоохранители задержали правонарушительницу и изъяли вещественные доказательства.
Тогда следователи сообщили киевлянам о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное повреждение имущества путем поджога. Полицейские завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.
За совершенное горе-матери грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве мужчина устроил пожар, чтобы привлечь внимание соседей.