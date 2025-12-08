ТСН в социальных сетях

Киев
319
1 мин

В Киеве женщина подожгла двери собственной дочери: полиция сообщила шокирующие детали (фото)

К счастью, в результате пожара никто не пострадал, следователи направили обвинительный акт в суд, санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы.

Светлана Несчетная
Мать подожгла дверь в квартире дочери

Мать подожгла дверь в квартире дочери / © Полиция Киева

В Киеве женщина из-за конфликта с дочерью подожгла ей двери.

Об этом сообщила полиция Киева в Facebook.

«Напомним, в октябре этого года в Святошинское управление полиции поступило сообщение от 23-летней местной жительницы о возгорании входной двери ее квартиры в многоэтажном доме. В ходе следствия полицейские выяснили, что двери подожгла мать заявительницы, с которой у нее произошел конфликт. 44-летняя женщина пришла к подъезду дочери и с помощью зажигалки подожгла входную дверь ее квартиры», — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали правонарушительницу и изъяли вещественные доказательства.

Мать-поджигательница / © Полиция Киева

Мать-поджигательница / © Полиция Киева

Тогда следователи сообщили киевлянам о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное повреждение имущества путем поджога. Полицейские завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.

Сожженная дверь / © Полиция Киева

Сожженная дверь / © Полиция Киева

За совершенное горе-матери грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве мужчина устроил пожар, чтобы привлечь внимание соседей.

