Под Киевом иностранец поджег гипермаркет: детали и фото

Иностранец поджег гипермаркет в Броварах / © Полиция Киевской области

В Броварах на Киевщине иностранец намеренно поджег гипермаркет.

Об этом сообщила полиция Киевской области в Facebook.

Как случился поджог

Как установило следствие, инцидент произошел в торговом заведении. 25-летний иностранец, находясь внутри, взял с полки бутылку жидкости для разжигания огня, разлил ее на текстильную продукцию и поджег. После совершенного подозреваемый сразу покинул место происшествия.

В результате пожара были повреждены товары и часть торгового оборудования магазина.

Жертв и пострадавших среди работников и посетителей гипермаркета нет.

Задержание и мера пресечения

Полицейские оперативно провели розыскные мероприятия и быстро установили местонахождение фигуранта, после чего задержали его.

Следователи Броварской окружной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога).

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Следствие по факту поджога продолжается. Теперь молодчику грозит до 10 лет лишения свободы.

