Под Киевом иностранец поджег гипермаркет: детали и фото
25-летний злоумышленник взял с полки гипермаркета бутылку жидкости для разжигания огня, разлил ее на текстильную продукцию и поджег.
В Броварах на Киевщине иностранец намеренно поджег гипермаркет.
Об этом сообщила полиция Киевской области в Facebook.
Как случился поджог
Как установило следствие, инцидент произошел в торговом заведении. 25-летний иностранец, находясь внутри, взял с полки бутылку жидкости для разжигания огня, разлил ее на текстильную продукцию и поджег. После совершенного подозреваемый сразу покинул место происшествия.
В результате пожара были повреждены товары и часть торгового оборудования магазина.
Жертв и пострадавших среди работников и посетителей гипермаркета нет.
Задержание и мера пресечения
Полицейские оперативно провели розыскные мероприятия и быстро установили местонахождение фигуранта, после чего задержали его.
Следователи Броварской окружной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога).
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Следствие по факту поджога продолжается. Теперь молодчику грозит до 10 лет лишения свободы.
