В Киеве мужчина поджег дверь пенсионерки, выполняя "задание": фото

Киевлянин поджег дверь пенсионерки / © Полиция Киева

В Киеве мужчина поджег дверь пенсионерки, выполняя «задания» псевдоправоохранителей.

Об этом сообщила полиция Киева.

На днях в дежурную часть Шевченковского управления полиции Киева поступило сообщение от парня, о том, что неизвестные подожгли входную дверь его арендованной квартиры, принадлежащей пожилой киевлянке.

Как сообщил начальник отдела полиции №1 Шевченковского управления полиции Олег Ромаскевич, следователи и оперативники совместно с аналитиками уголовного анализа быстро установили и задержали причастного к поджогу.

«Паллием оказался 23-летний местный житель. Мы установили, что накануне он познакомился с девушкой в мессенджере. Однако позже ему позвонили по телефону неизвестные, которые представились работниками одной из силовых структур, и убедили мужчину в том, что его новая знакомая якобы является агентом РФ и работает в пользу врага. В дальнейшем, псевдоправоохранители предоставили мужу адрес квартиры предательницы и заставили его поджечь дверь ее квартиры. Следовательно, злоумышленник приобрел легковоспламеняющуюся жидкость и спички, после чего прибыл в один из домов района. Там он облил дверь горючей смесью и поджег ее, а после совершённого скрылся с места происшествия», — сказал Ромаскевич.

Так выглядят сейчас двери пенсионерки / © Полиция Киева

Следователи задержали нарушителя в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до 10 лет.

А 23-летнему поджигателю светит до 10 лет за решеткой / © Полиция Киева

Полиция в очередной раз отмечает — враг продолжает оказывать давление в информационном пространстве и подстрекать граждан к совершению преступлений. Будьте бдительны и ни в коем случае не следуйте незаконным указаниям от собеседников, а обо всех подозрительных событиях — сообщайте в полицию на спецлинию 102.

