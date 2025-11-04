- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 126
- Время на прочтение
- 2 мин
В Киеве мужчина поджег дверь пенсионерки, выполняя "задание": фото
Полицейские задержали киевлянина, поджегшего двери квартиры пенсионерки в Шевченковском районе, выполняя «задания» псевдоправоохранителей.
В Киеве мужчина поджег дверь пенсионерки, выполняя «задания» псевдоправоохранителей.
Об этом сообщила полиция Киева.
На днях в дежурную часть Шевченковского управления полиции Киева поступило сообщение от парня, о том, что неизвестные подожгли входную дверь его арендованной квартиры, принадлежащей пожилой киевлянке.
Как сообщил начальник отдела полиции №1 Шевченковского управления полиции Олег Ромаскевич, следователи и оперативники совместно с аналитиками уголовного анализа быстро установили и задержали причастного к поджогу.
«Паллием оказался 23-летний местный житель. Мы установили, что накануне он познакомился с девушкой в мессенджере. Однако позже ему позвонили по телефону неизвестные, которые представились работниками одной из силовых структур, и убедили мужчину в том, что его новая знакомая якобы является агентом РФ и работает в пользу врага. В дальнейшем, псевдоправоохранители предоставили мужу адрес квартиры предательницы и заставили его поджечь дверь ее квартиры. Следовательно, злоумышленник приобрел легковоспламеняющуюся жидкость и спички, после чего прибыл в один из домов района. Там он облил дверь горючей смесью и поджег ее, а после совершённого скрылся с места происшествия», — сказал Ромаскевич.
Следователи задержали нарушителя в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до 10 лет.
Полиция в очередной раз отмечает — враг продолжает оказывать давление в информационном пространстве и подстрекать граждан к совершению преступлений. Будьте бдительны и ни в коем случае не следуйте незаконным указаниям от собеседников, а обо всех подозрительных событиях — сообщайте в полицию на спецлинию 102.
Напомним, в Киеве мужчина устроил пожар, чтобы привлечь внимание соседей.