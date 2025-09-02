ТСН в социальных сетях

Киев
В Киеве мужчина устроил пожар, чтобы привлечь внимание соседей

Фигурант поджег чужой электроскутер, чтобы соседи заметили его и открыли дверь.

Электросамокаты

Электросамокаты / © КГГА

В Киеве мужчина устроил пожар, чтобы соседи заметили его и открыли дверь.

Об этом сообщила полиция Киева.

На днях в Днепровское управление полиции поступило сообщение о горящем двухколесном транспорте по ул. Энтузиастов. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств происшествия и работники ГСЧС, ликвидировавшие пожар.

Правоохранители оперативно установили, что к поджогу причастен 39-летний местный житель, который находился под хмельком.

«Возвращаясь домой, мужчина обнаружил, что забыл ключи, поэтому не смог попасть в дом. Для того чтобы соседи заметили его и открыли дверь, нарушитель решил зажечь стоявший неподалеку электроскутер. Сняв с себя футболку, он поджег ее и положил на двухколесный, мгновенно загоревшийся», — рассказали в полиции.

Правоохранители задержали мужчину возле места преступления.

Следственный отдел начал досудебное расследование по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное уничтожение имущества путем поджога.

За совершенное поджигателю грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Белой Церкви мужчина из-за ревности взорвал гранату прямо в доме: жена погибла, сын ранен.

