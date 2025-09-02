- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 101
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве мужчина устроил пожар, чтобы привлечь внимание соседей
Фигурант поджег чужой электроскутер, чтобы соседи заметили его и открыли дверь.
В Киеве мужчина устроил пожар, чтобы соседи заметили его и открыли дверь.
Об этом сообщила полиция Киева.
На днях в Днепровское управление полиции поступило сообщение о горящем двухколесном транспорте по ул. Энтузиастов. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств происшествия и работники ГСЧС, ликвидировавшие пожар.
Правоохранители оперативно установили, что к поджогу причастен 39-летний местный житель, который находился под хмельком.
«Возвращаясь домой, мужчина обнаружил, что забыл ключи, поэтому не смог попасть в дом. Для того чтобы соседи заметили его и открыли дверь, нарушитель решил зажечь стоявший неподалеку электроскутер. Сняв с себя футболку, он поджег ее и положил на двухколесный, мгновенно загоревшийся», — рассказали в полиции.
Правоохранители задержали мужчину возле места преступления.
Следственный отдел начал досудебное расследование по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное уничтожение имущества путем поджога.
За совершенное поджигателю грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в Белой Церкви мужчина из-за ревности взорвал гранату прямо в доме: жена погибла, сын ранен.