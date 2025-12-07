- Дата публикации
В Киеве объявили воздушную тревогу: что угрожает столице
В Воздушных силах проинформировали о движении возле Киева вражеского беспилотника.
Поздно вечером в воскресенье, 7 декабря, в Киеве объявили воздушную тревогу. Существует угроза от ударных дронов.
Об опасности воздушного удара предупредили в КГГА.
«Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты!» — призывает столичная власть.
«БпЛА на юг от Киева, курс — западный», — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 6 декабря Фастовский, Вышгородский и Бучанский районы Киевской области находились под массированным воздушным ударом российской террористической армии. Три человека были травмированы.