В Киеве объявили воздушную тревогу: что угрожает столице

В Воздушных силах проинформировали о движении возле Киева вражеского беспилотника.

Атака "Шахедов" на Украину

Атака "Шахедов" на Украину / © tsn.ua

Поздно вечером в воскресенье, 7 декабря, в Киеве объявили воздушную тревогу. Существует угроза от ударных дронов.

Об опасности воздушного удара предупредили в КГГА.

«Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты!» — призывает столичная власть.

В Воздушных силах проинформировали о движении возле Киева вражеского беспилотника.

«БпЛА на юг от Киева, курс — западный», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 6 декабря Фастовский, Вышгородский и Бучанский районы Киевской области находились под массированным воздушным ударом российской террористической армии. Три человека были травмированы.

