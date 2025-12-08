- Дата публікації
У Києві жінка підпалила двері власної доньки: поліція повідомила шокувальні деталі (фото)
На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав, слідчі скерували обвинувальний акт до суду, санкція статті передбачає до 10 років увʼязнення.
У Києві жінка через конфлікт із донькою підпалила їй двері.
Про це повідомила поліція Києва у Facebook.
«Нагадаємо, у жовтні цього року до Святошинського управління поліції надійшло повідомлення від 23-річної місцевої мешканки про займання вхідних дверей її квартири у багатоповерховому будинку. У ході слідства поліцейські з’ясували, що двері підпалила матір заявниці, з якою в неї стався конфлікт. 44-річна жінка прийшла до під’їзду доньки та за допомогою запальнички підпалила вхідні двері її квартири», — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці затримали правопорушницю та вилучили речові докази.
Тоді слідчі повідомили киянці про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Наразі поліцейські завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.
За скоєне горе-матері загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Києві чоловік влаштував пожежу, аби привернути увагу сусідів.