Київ
60
1 хв

У Києві жінка підпалила двері власної доньки: поліція повідомила шокувальні деталі (фото)

На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав, слідчі скерували обвинувальний акт до суду, санкція статті передбачає до 10 років увʼязнення.

Світлана Несчетна
Мати підпалила двері у квартирі доньки

Мати підпалила двері у квартирі доньки / © Поліція Києва

У Києві жінка через конфлікт із донькою підпалила їй двері.

Про це повідомила поліція Києва у Facebook.

«Нагадаємо, у жовтні цього року до Святошинського управління поліції надійшло повідомлення від 23-річної місцевої мешканки про займання вхідних дверей її квартири у багатоповерховому будинку. У ході слідства поліцейські з’ясували, що двері підпалила матір заявниці, з якою в неї стався конфлікт. 44-річна жінка прийшла до під’їзду доньки та за допомогою запальнички підпалила вхідні двері її квартири», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали правопорушницю та вилучили речові докази.

Мати-палійка / © Поліція Києва

Мати-палійка / © Поліція Києва

Тоді слідчі повідомили киянці про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Наразі поліцейські завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

Спалені двері / © Поліція Києва

Спалені двері / © Поліція Києва

За скоєне горе-матері загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві чоловік влаштував пожежу, аби привернути увагу сусідів.

