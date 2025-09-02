ТСН у соціальних мережах

Київ
118
1 хв

У Києві чоловік влаштував пожежу, аби привернути увагу сусідів

Фігурант підпалив чужий електроскутер, для того щоб сусіди помітили його та відчинили двері.

Світлана Несчетна
Електросамокати

Електросамокати / © КМДА

У Києві чоловік влаштував пожежу, щоб сусіди помітили його та відчинили двері.

Про це повідомила поліція Києва.

Днями до Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про двоколісний транспорт, що палає, по вул. Ентузіастів. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група для з’ясування обставин події та працівники ДСНС, які ліквідували пожежу.

Правоохоронці оперативно встановили, що до підпалу причетний 39-річний місцевий мешканець, який перебував напідпитку.

«Повертаючись додому чоловік виявив, що забув ключі, тож не зміг потрапити до будинку. Для того щоб сусіди помітили його та відчинили двері, порушник вирішив запалити електроскутер, який стояв неподалік. Знявши з себе футболку, він підпалив її та поклав на двоколісний, який миттєво загорівся», — розповіли у поліції.

Правоохоронці затримали чоловіка неподалік місця злочину.

Слідчий відділ розпочав досудове розслідування за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне знищення майна шляхом підпалу.

За скоєне палію загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Білій Церкві чоловік через ревнощі підірвав гранату просто у будинку: дружина загинула, сина поранено.

