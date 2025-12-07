- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 948
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві оголосили повітряну тривогу: що загрожує столиці
У Повітряних силах поінформували про рух біля Києва ворожого безпілотника.
Пізно увечері в неділю, 7 грудня, у Києві оголосили повітряну тривогу. Існує загроза від ударних дронів.
Про небезпеку повітряного удару попередили у КМДА.
«Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!» — закликає столична влада.
У Повітряних силах поінформували про рух біля Києва ворожого безпілотника.
«БпЛА на південь від Києва, курс — західний», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 6 грудня Фастівський, Вишгородський та Бучанський райони Київської області перебували під масованим повітряним ударом російської терористичної армії. Троє людей було травмовано.