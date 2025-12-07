ТСН у соціальних мережах

948
1 хв

У Києві оголосили повітряну тривогу: що загрожує столиці

У Повітряних силах поінформували про рух біля Києва ворожого безпілотника.

Богдан Скаврон
Атака "Шахедів" на Україну

Атака "Шахедів" на Україну / © tsn.ua

Пізно увечері в неділю, 7 грудня, у Києві оголосили повітряну тривогу. Існує загроза від ударних дронів.

Про небезпеку повітряного удару попередили у КМДА.

«Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!» — закликає столична влада.

У Повітряних силах поінформували про рух біля Києва ворожого безпілотника.

«БпЛА на південь від Києва, курс — західний», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 6 грудня Фастівський, Вишгородський та Бучанський райони Київської області перебували під масованим повітряним ударом російської терористичної армії. Троє людей було травмовано.

948
