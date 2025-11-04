У Києві чоловік підпалив двері пенсіонерки, виконуючи "завдання": фото

Киянин підпалив двері пенсіонерки / © Поліція Києва

У Києві чоловік підпалив двері пенсіонерки, виконуючи «завдання» псевдоправоохоронців.

Про це повідомила поліція Києва.

Днями до чергової частини Шевченківського управління поліції Києва надійшло повідомлення від хлопця, про те, що невідомі підпалили вхідні двері його орендованої квартири, яка належить літній киянці.

Як повідомив начальник відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Олег Ромаскевич, слідчі та оперативники спільно з аналітиками кримінального аналізу швидко встановили та затримали причетного до підпалу.

«Палієм виявився 23-річний місцевий мешканець. Ми встановили, що напередодні він познайомився з дівчиною в месенджері. Однак пізніше йому зателефонували невідомі, які представилися працівниками однієї з силових структур, та переконали чоловіка в тому, що його нова знайома нібито є агенткою рф та працює на користь ворога. Надалі, псевдоправоохоронці надали чоловікові адресу квартири „зрадниці“ та змусили його підпалити двері її квартири. Відтак, зловмисник придбав легкозаймисту рідину та сірники, після чого прибув до одного з будинків району. Там він облив двері горючою сумішшю та підпалив їх, а після скоєного втік з місця події», — сказав Ромаскевич.

Такий вигляд нині мають двері пенсіонерки / © Поліція Києва

Слідчі затримали порушника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до 10 років.

А 23-річному палію світить до 10 років за ґратами / © Поліція Києва

Поліція в черговий раз наголошує — ворог продовжує чинити тиск в інформаційному просторі та підбурювати громадян до вчинення злочинів. Будьте пильними та у жодному разі не виконуйте незаконні вказівки від співрозмовників, а про всі підозрілі події — повідомляйте до поліції на спецлінію 102.

