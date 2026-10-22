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- Киев
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В Киеве раздались взрывы на фоне угрозы баллистики: ракеты летели с севера
В ночь на 22 октября в Киеве раздались взрывы. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северного направления и движении ракет в сторону столицы.
В ночь на 22 октября российские войска совершили ракетную атаку на Украину. В Киеве раздались взрывы на фоне воздушной тревоги и сообщений о движении баллистических ракет в направлении столицы.
Об опасности предупредили Воздушные силы ВСУ .
Первоначально военные сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с севера.
Впоследствии Воздушные силы зафиксировали баллистические ракеты, направлявшиеся в Киев с северного направления.
После этого последовало предупреждение о еще одной группе баллистических ракет курсом на столицу.
Кроме того, военные сообщили о движении баллистических ракет через Сумскую область по направлению к Черниговщине.
В столице раздались взрывы. Информация о возможных попаданиях, разрушениях и пострадавших уточняется.
Жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, призывают оставаться в укрытиях до официального отбоя.
Ранее говорилось, что во время одной из атак есть попадание в объект инфраструктуры и пострадавшие.