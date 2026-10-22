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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве раздались взрывы на фоне угрозы баллистики: ракеты летели с севера

В ночь на 22 октября в Киеве раздались взрывы. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северного направления и движении ракет в сторону столицы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Ракета

Ракета / © ТСН.ua

В ночь на 22 октября российские войска совершили ракетную атаку на Украину. В Киеве раздались взрывы на фоне воздушной тревоги и сообщений о движении баллистических ракет в направлении столицы.

Об опасности предупредили Воздушные силы ВСУ .

Первоначально военные сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с севера.

Впоследствии Воздушные силы зафиксировали баллистические ракеты, направлявшиеся в Киев с северного направления.

После этого последовало предупреждение о еще одной группе баллистических ракет курсом на столицу.

Кроме того, военные сообщили о движении баллистических ракет через Сумскую область по направлению к Черниговщине.

В столице раздались взрывы. Информация о возможных попаданиях, разрушениях и пострадавших уточняется.

Жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, призывают оставаться в укрытиях до официального отбоя.

Ранее говорилось, что во время одной из атак есть попадание в объект инфраструктуры и пострадавшие.

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