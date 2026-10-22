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- Київ
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У Києві пролунали вибухи на тлі загрози балістики: ракети летіли з півночі
У ніч проти 22 жовтня в Києві пролунали вибухи. Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного напрямку та рух ракет у бік столиці.
У ніч проти 22 жовтня російські війська здійснили ракетну атаку на Україну. У Києві пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги та повідомлень про рух балістичних ракет у напрямку столиці.
Про небезпеку попередили Повітряні сили ЗСУ.
Спочатку військові повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі.
Згодом Повітряні сили зафіксували балістичні ракети, які прямували до Києва з північного напрямку.
Після цього надійшло попередження про ще одну групу балістичних ракет курсом на столицю.
Крім того, військові повідомили про рух балістичних ракет через Сумську область у напрямку Чернігівщини.
У столиці пролунали вибухи. Інформація про можливі влучання, руйнування та постраждалих уточнюється.
Жителів регіонів, де оголошено повітряну тривогу, закликають залишатися в укриттях до офіційного відбою.
Раніше йшлося, що під час однієї з атак є влучання в об'єкт інфраструктури та постраждалі