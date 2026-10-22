У Києві пролунали вибухи на тлі загрози балістики: ракети летіли з півночі

Ракета / © ТСН.ua

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У ніч проти 22 жовтня російські війська здійснили ракетну атаку на Україну. У Києві пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги та повідомлень про рух балістичних ракет у напрямку столиці.

Про небезпеку попередили Повітряні сили ЗСУ.

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Спочатку військові повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі.

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Згодом Повітряні сили зафіксували балістичні ракети, які прямували до Києва з північного напрямку.

Після цього надійшло попередження про ще одну групу балістичних ракет курсом на столицю.

Крім того, військові повідомили про рух балістичних ракет через Сумську область у напрямку Чернігівщини.

У столиці пролунали вибухи. Інформація про можливі влучання, руйнування та постраждалих уточнюється.

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Жителів регіонів, де оголошено повітряну тривогу, закликають залишатися в укриттях до офіційного відбою.

Раніше йшлося, що під час однієї з атак є влучання в об'єкт інфраструктури та постраждалі

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